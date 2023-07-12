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Пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали
Пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали - РИА Новости, 12.07.2023
Пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали
Возгорание деревянных построек в подмосковном Солнечногорске локализовано на 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:16
2023-07-12T08:16
2023-07-12T10:32
происшествия
солнечногорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возгорание деревянных построек в подмосковном Солнечногорске локализовано на 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании деревянных построек в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших не было. "В 7.32 пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883648801.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, солнечногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали
Пожар в Солнечногорске локализовали на 2,5 тысячи квадратных метров