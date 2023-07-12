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В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки
В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки - РИА Новости, 12.07.2023
В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки
Деревянные постройки горят в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров, спасатели принимают усилия, чтобы не дать огню перейти на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:01
2023-07-12T07:01
2023-07-12T07:23
происшествия
солнечногорск
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Деревянные постройки горят в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров, спасатели принимают усилия, чтобы не дать огню перейти на соседние жилые дома, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС России. "Рано утром 12 июля 2023 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, деревня Кривцово, городской округ Солнечногорск. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение деревянных построек на площади 3200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, "огнеборцы принимают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящие жилые строения и лесного массив". "По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883650305.html
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происшествия, солнечногорск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Солнечногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки
МЧС: в Солнечногорске горят деревянные постройки на площади 3,2 тысячи квадратных метров
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Деревянные постройки горят в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров, спасатели принимают усилия, чтобы не дать огню перейти на соседние жилые дома, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС России.
"Рано утром 12 июля 2023 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, деревня Кривцово, городской округ Солнечногорск. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение деревянных построек на площади 3200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "огнеборцы принимают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящие жилые строения и лесного массив".
"По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств", - добавили в пресс-службе.
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