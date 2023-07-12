https://ria.ru/20230712/pozhar-1883655592.html

В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки

В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки - РИА Новости, 12.07.2023

В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки

Деревянные постройки горят в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров, спасатели принимают усилия, чтобы не дать огню перейти на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T07:01

2023-07-12T07:01

2023-07-12T07:23

происшествия

солнечногорск

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Деревянные постройки горят в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров, спасатели принимают усилия, чтобы не дать огню перейти на соседние жилые дома, сообщили РИА новости в пресс-службе МЧС России. "Рано утром 12 июля 2023 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, деревня Кривцово, городской округ Солнечногорск. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит горение деревянных построек на площади 3200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, "огнеборцы принимают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящие жилые строения и лесного массив". "По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883650305.html

солнечногорск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, солнечногорск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)