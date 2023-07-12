https://ria.ru/20230712/pozhar-1883650305.html

Пожар в Ангарске ликвидировали

Пожар в Ангарске ликвидировали - РИА Новости, 12.07.2023

Пожар в Ангарске ликвидировали

Пожар на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области ликвидирован на 240 "квадратах", сообщается в телеграм-канале регионального главка РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T04:48

2023-07-12T04:48

2023-07-12T04:52

ангарск

иркутская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь кобзев

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области ликвидирован на 240 "квадратах", сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России.Ранее в МЧС сообщили, что в Ангарске произошел пожар на площади 240 "квадратов" на установке по переработке нефтепродуктов. По словам губернатора Игоря Кобзева, при пожаре никто не пострадал."В 08.25 (3.25 мск) пожар ликвидирован на площади 240 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883649342.html

ангарск

иркутская область

россия

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ангарск, иркутская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь кобзев, россия