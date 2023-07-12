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Пожар в Ангарске ликвидировали
Пожар в Ангарске ликвидировали - РИА Новости, 12.07.2023
Пожар в Ангарске ликвидировали
Пожар на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области ликвидирован на 240 "квадратах", сообщается в телеграм-канале регионального главка РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:48
2023-07-12T04:48
2023-07-12T04:52
ангарск
иркутская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь кобзев
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области ликвидирован на 240 "квадратах", сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России.Ранее в МЧС сообщили, что в Ангарске произошел пожар на площади 240 "квадратов" на установке по переработке нефтепродуктов. По словам губернатора Игоря Кобзева, при пожаре никто не пострадал."В 08.25 (3.25 мск) пожар ликвидирован на площади 240 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ангарск, иркутская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь кобзев, россия
Ангарск, Иркутская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Игорь Кобзев, Россия
Пожар в Ангарске ликвидировали
МЧС: пожар на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске ликвидировали