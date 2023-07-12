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При пожаре в Ангарске никто не пострадал

При пожаре в Ангарске никто не пострадал - РИА Новости, 12.07.2023

При пожаре в Ангарске никто не пострадал

При пожаре на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T04:41

2023-07-12T04:41

2023-07-12T04:41

происшествия

ангарск

россия

иркутская область

игорь кобзев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 12 июл - РИА Новости. При пожаре на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Ранее МЧС России сообщило, что пожар произошел на площади 240 квадратных метров в Ангарске на установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта. "В Ангарске горит частная установка по переработке нефтепродуктов в промзоне. Скажу сразу: пострадавших нет", - написал Кобзев в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883649342.html

ангарск

россия

иркутская область

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происшествия, ангарск, россия, иркутская область, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)