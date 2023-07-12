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Открытое горение в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 12.07.2023
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04:07 12.07.2023 (обновлено: 04:11 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883649342.html
Открытое горение в Екатеринбурге ликвидировали
Открытое горение в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 12.07.2023
Открытое горение в Екатеринбурге ликвидировали
Открытое горение в Екатеринбурге, где рядом с линией электропередачи огнем на площади 1,5 тысячи квадратных метров были объяты деревянные поддоны и строительные РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:07
2023-07-12T04:11
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Открытое горение в Екатеринбурге, где рядом с линией электропередачи огнем на площади 1,5 тысячи квадратных метров были объяты деревянные поддоны и строительные бытовки, ликвидировано, сообщили в региональном главке МЧС России."В 05.51 (03.51 мск) открытое горение на месте пожара ликвидировано", - говорится в сообщении.В ночь на среду МЧС сообщило, что в Екатеринбурге горели на 1300 квадратных метрах деревянные поддоны и строительные бытовки, а также два автомобиля в районе улицы Сибирский тракт, тушение осложнялось соседством высоковольтной линии электропередачи. Затем МЧС сообщило, что в 2.17 (мск) пожар был локализован на 1,5 тысячах квадратных метрах.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Открытое горение в Екатеринбурге ликвидировали

МЧС: пожар в Екатеринбурге, где рядом с ЛЭП горели деревянные поддоны, ликвидировали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Открытое горение в Екатеринбурге, где рядом с линией электропередачи огнем на площади 1,5 тысячи квадратных метров были объяты деревянные поддоны и строительные бытовки, ликвидировано, сообщили в региональном главке МЧС России.
"В 05.51 (03.51 мск) открытое горение на месте пожара ликвидировано", - говорится в сообщении.
В ночь на среду МЧС сообщило, что в Екатеринбурге горели на 1300 квадратных метрах деревянные поддоны и строительные бытовки, а также два автомобиля в районе улицы Сибирский тракт, тушение осложнялось соседством высоковольтной линии электропередачи. Затем МЧС сообщило, что в 2.17 (мск) пожар был локализован на 1,5 тысячах квадратных метрах.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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