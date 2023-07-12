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В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов - РИА Новости, 12.07.2023
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03:53 12.07.2023 (обновлено: 03:57 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883648801.html
В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов
В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов - РИА Новости, 12.07.2023
В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов
Пожар произошел на площади 240 "квадратов" в Ангарске Иркутской области на установке по переработке нефтепродуктов, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T03:53
2023-07-12T03:57
происшествия
ангарск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар произошел на площади 240 "квадратов" в Ангарске Иркутской области на установке по переработке нефтепродуктов, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России."В 07.22 (02.22 мск) поступило сообщение о пожаре на частной установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта по адресу Ангарск, промзона, дорога 15а. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела установка на площади 240 квадратных метров. Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.Уточняется, что горение ликвидируют девять пожарных расчетов, пострадавших нет.
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ангарск
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происшествия, ангарск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов

МЧС: в Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар произошел на площади 240 "квадратов" в Ангарске Иркутской области на установке по переработке нефтепродуктов, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России.
"В 07.22 (02.22 мск) поступило сообщение о пожаре на частной установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта по адресу Ангарск, промзона, дорога 15а. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела установка на площади 240 квадратных метров. Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горение ликвидируют девять пожарных расчетов, пострадавших нет.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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ПроисшествияАнгарскИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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