https://ria.ru/20230712/pozhar-1883648801.html

В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов

В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов - РИА Новости, 12.07.2023

В Ангарске произошел пожар на установке по переработке нефтепродуктов

Пожар произошел на площади 240 "квадратов" в Ангарске Иркутской области на установке по переработке нефтепродуктов, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T03:53

2023-07-12T03:53

2023-07-12T03:57

происшествия

ангарск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар произошел на площади 240 "квадратов" в Ангарске Иркутской области на установке по переработке нефтепродуктов, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России."В 07.22 (02.22 мск) поступило сообщение о пожаре на частной установке для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта по адресу Ангарск, промзона, дорога 15а. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела установка на площади 240 квадратных метров. Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения", - говорится в сообщении.Уточняется, что горение ликвидируют девять пожарных расчетов, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883646779.html

ангарск

иркутская область

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происшествия, ангарск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)