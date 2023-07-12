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Пожар в Екатеринбурге локализовали
Пожар в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 12.07.2023
Пожар в Екатеринбурге локализовали
Пожар в Екатеринбурге, где горят деревянные поддоны и строительные бытовки, локализован на 1500 квадратных метрах, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T02:41
2023-07-12T02:41
2023-07-12T03:02
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар в Екатеринбурге, где горят деревянные поддоны и строительные бытовки, локализован на 1500 квадратных метрах, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России. "В 04.17 (02.17 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 1500 метров квадратных. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщило в телеграм-канале, что в Екатеринбурге горят на 1300 "квадратов" деревянные поддоны и строительные бытовки, а также два автомобиля в районе улицы Сибирский тракт, тушение осложняется соседством высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Предварительно, пострадавших нет.
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Екатеринбурге локализовали
МЧС: пожар в Екатеринбурге локализовали на площади 1,5 тысяч квадратных метров
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар в Екатеринбурге, где горят деревянные поддоны и строительные бытовки, локализован на 1500 квадратных метрах, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России.
"В 04.17 (02.17 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 1500 метров квадратных. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщило в телеграм-канале, что в Екатеринбурге горят на 1300 "квадратов" деревянные поддоны и строительные бытовки, а также два автомобиля в районе улицы Сибирский тракт, тушение осложняется соседством высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Предварительно, пострадавших нет.