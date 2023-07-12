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Пожар в Екатеринбурге локализовали

Пожар в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 12.07.2023

Пожар в Екатеринбурге локализовали

Пожар в Екатеринбурге, где горят деревянные поддоны и строительные бытовки, локализован на 1500 квадратных метрах, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T02:41

2023-07-12T02:41

2023-07-12T03:02

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пожар в Екатеринбурге, где горят деревянные поддоны и строительные бытовки, локализован на 1500 квадратных метрах, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России. "В 04.17 (02.17 мск) огнеборцы локализовали пожар на площади 1500 метров квадратных. Проведено наращивание группировки сил и средств на месте пожара, развернут оперативный штаб", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщило в телеграм-канале, что в Екатеринбурге горят на 1300 "квадратов" деревянные поддоны и строительные бытовки, а также два автомобиля в районе улицы Сибирский тракт, тушение осложняется соседством высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Предварительно, пострадавших нет.

екатеринбург

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)