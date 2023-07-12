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В Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки
В Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки - РИА Новости, 12.07.2023
В Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки
Деревянные поддоны и строительные бытовки горят на 1300 "квадратов" в Екатеринбурге, тушение осложняется соседством высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП),... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T01:53
2023-07-12T01:53
2023-07-12T03:02
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Деревянные поддоны и строительные бытовки горят на 1300 "квадратов" в Екатеринбурге, тушение осложняется соседством высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС."Ночью 12 июля на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в районе улицы Сибирский тракт. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что происходит горение деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке. По оперативной информации площадь пожара составляет 1300 метров квадратных", - говорится в сообщении.Уточняется, что тушение осложняет высоковольтная линия электропередачи, проходящая над местом пожара.Принимаются все меры для локализации возгорания. Задействовали 33 человека личного состава и 11 единиц спецтехники.Информации о пострадавших на данный момент не поступало.Позднее МЧС России сообщило в телеграм-канале, что горят также два автомобиля, находящиеся на открытой площадке. Отмечается, что для тушения пожара увеличены силы и средства до 50 человек и 20 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки
МЧС: в Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки, рядом стоит ЛЭП
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Деревянные поддоны и строительные бытовки горят на 1300 "квадратов" в Екатеринбурге, тушение осложняется соседством высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.
"Ночью 12 июля на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании в районе улицы Сибирский тракт. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что происходит горение деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке. По оперативной информации площадь пожара составляет 1300 метров квадратных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тушение осложняет высоковольтная линия электропередачи, проходящая над местом пожара.
Принимаются все меры для локализации возгорания. Задействовали 33 человека личного состава и 11 единиц спецтехники.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Позднее МЧС России сообщило в телеграм-канале, что горят также два автомобиля, находящиеся на открытой площадке. Отмечается, что для тушения пожара увеличены силы и средства до 50 человек и 20 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
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