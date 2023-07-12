https://ria.ru/20230712/poteri-1883727438.html
ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении
Российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих и два танка на купянском направлении за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:18
2023-07-12T14:18
2023-07-12T14:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих и два танка на купянском направлении за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. "За сутки (на купянском направлении - ред.) уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, а также два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на купянском направлении подразделения "западной" группировки войск, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия успешно отразили три атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. "В районах населенных пунктов Молчаново, Новомлынск, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230712/donetsk-1883716785.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 40 солдат ВСУ и два танка на Купянском направлении