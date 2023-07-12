https://ria.ru/20230712/poteri-1883727438.html

ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 12.07.2023

ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении

Российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих и два танка на купянском направлении за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:18

2023-07-12T14:18

2023-07-12T14:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих и два танка на купянском направлении за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. "За сутки (на купянском направлении - ред.) уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, а также два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на купянском направлении подразделения "западной" группировки войск, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия успешно отразили три атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. "В районах населенных пунктов Молчаново, Новомлынск, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230712/donetsk-1883716785.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины