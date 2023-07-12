Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/poteri-1883727438.html
ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении
Российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих и два танка на купянском направлении за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:18
2023-07-12T14:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292191_337:177:2837:1583_1920x0_80_0_0_7f2e886cebaa9826750973f00c30e5c4.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих и два танка на купянском направлении за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ. "За сутки (на купянском направлении - ред.) уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, а также два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на купянском направлении подразделения "западной" группировки войск, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия успешно отразили три атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. "В районах населенных пунктов Молчаново, Новомлынск, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230712/donetsk-1883716785.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292191_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e1c3ca1c50fa9cbedd71a29f2cae9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 40 солдат ВСУ и два танка на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 40 украинских военнослужащих и два танка на купянском направлении за сутки, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"За сутки (на купянском направлении - ред.) уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, а также два автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на купянском направлении подразделения "западной" группировки войск, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия успешно отразили три атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.
"В районах населенных пунктов Молчаново, Новомлынск, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ", - добавили в МО РФ.
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Российские военные владеют инициативой на участке от Угледара до Артемовска
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала