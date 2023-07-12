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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:16
2023-07-12T14:16
2023-07-12T14:16
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ. "На херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста. В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 40 украинских солдат на Херсонском направлении
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста. В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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