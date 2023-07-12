https://ria.ru/20230712/poteplenie-1883687929.html

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло - РИА Новости, 12.07.2023

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

Потепление ожидается в Москве на выходных, температура поднимется до плюс 24 градусов, в субботу возможны короткие дожди, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:29

2023-07-12T11:29

2023-07-12T11:29

москва

татьяна позднякова

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875250805_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_496dfa7ca056a7d13479aff276d42c1a.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Потепление ожидается в Москве на выходных, температура поднимется до плюс 24 градусов, в субботу возможны короткие дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист пояснила, что на выходных погода будет улучшаться. Циклон, который принес холодную погоду в столичный регион, будет отступать на восток. "В субботу в течение всех суток местами не исключен кратковременный дождь, хотя атмосферное давление будет повышаться. Дневная температура плюс 21-23 градусов. В воскресенье погода будет еще лучше, дневная температура плюс 22-24 градусов", - сказала Позднякова. Также синоптик отметила, что ветер сменит свое направление с северного на западное.

https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода