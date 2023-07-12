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Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло - РИА Новости, 12.07.2023
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Потепление ожидается в Москве на выходных, температура поднимется до плюс 24 градусов, в субботу возможны короткие дожди, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:29
2023-07-12T11:29
2023-07-12T11:29
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Потепление ожидается в Москве на выходных, температура поднимется до плюс 24 градусов, в субботу возможны короткие дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист пояснила, что на выходных погода будет улучшаться. Циклон, который принес холодную погоду в столичный регион, будет отступать на восток. "В субботу в течение всех суток местами не исключен кратковременный дождь, хотя атмосферное давление будет повышаться. Дневная температура плюс 21-23 градусов. В воскресенье погода будет еще лучше, дневная температура плюс 22-24 градусов", - сказала Позднякова. Также синоптик отметила, что ветер сменит свое направление с северного на западное.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Синоптик: в Москве на выходных ожидается потепление, воздух прогреется до 24 градусов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Потепление ожидается в Москве на выходных, температура поднимется до плюс 24 градусов, в субботу возможны короткие дожди, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Специалист пояснила, что на выходных погода будет улучшаться. Циклон, который принес холодную погоду в столичный регион, будет отступать на восток.
"В субботу в течение всех суток местами не исключен кратковременный дождь, хотя атмосферное давление будет повышаться. Дневная температура плюс 21-23 градусов. В воскресенье погода будет еще лучше, дневная температура плюс 22-24 градусов", - сказала Позднякова
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Также синоптик отметила, что ветер сменит свое направление с северного на западное.
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