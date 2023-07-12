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При украинском обстреле Заветного Желания в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/postradavshie-1883838011.html
При украинском обстреле Заветного Желания в ДНР пострадали два человека
При украинском обстреле Заветного Желания в ДНР пострадали два человека - РИА Новости, 12.07.2023
При украинском обстреле Заветного Желания в ДНР пострадали два человека
представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:23
2023-07-12T19:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Заветное Желание со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 июля по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Заветное Желание (Великоновоселковский район): - по улице Молодежной, 5 ранен мужчина 1954 года рождения - по улице Молодежной, 9 ранен мужчина 1967 года рождения&quot;, - рассказали в представительстве.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 11.30 украинские войска выпустили по Заветному Желанию десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883691044.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Заветного Желания в ДНР пострадали два человека

В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Заветного Желания пострадали двое мужчин

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Заветное Желание со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 июля по состоянию на 19.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Заветное Желание (Великоновоселковский район): - по улице Молодежной, 5 ранен мужчина 1954 года рождения - по улице Молодежной, 9 ранен мужчина 1967 года рождения", - рассказали в представительстве.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 11.30 украинские войска выпустили по Заветному Желанию десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.07.2023
Вчера, 17:41
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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