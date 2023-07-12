https://ria.ru/20230712/posobniki-1883691238.html

В Хабаровском крае задержали пособников террористов из "Тахрир аш-Шам"*

В Хабаровском крае задержали пособников террористов из "Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 12.07.2023

В Хабаровском крае задержали пособников террористов из "Тахрир аш-Шам"*

Сотрудники ФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщает ФСБ РФ РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:44

2023-07-12T11:44

2023-07-12T12:49

происшествия

хабаровский край

фсб

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщает ФСБ РФ в среду. "В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пресечена противоправная деятельность участников террористической ячейки, оказывавших пособническую помощь находящимся в Сирии членам запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в сообщении. По информации ведомства, задержанные - выходцы из Центральной Азии, у них изъяты гаджеты, содержащие "значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и соцсетях с действующими боевиками в Сирии". "Отправил деньги… около трех тысяч муджахидам "Хаят-Тахрир Аш-Шам"*. После этого <...> около 12 тысяч опять же отправил муджахидам на оружие", - признался один из задержанных в опубликованном видео ФСБ России. "Передал денег Шерали Абдумалейковичу две тысячи рублей, чтобы он перевел муджахидам "Хайрири Тахрир Аш-Шам"* чтобы они купили патроны", - рассказал другой задержанный. Уголовные дела возбуждены по статье "Содействие террористической деятельности". Задержанные помещены в СИЗО. "Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), обе запрещены в России. Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879430605.html

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хабаровский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание пособников террористической организации в Комсомольске-на-Амуре ФСБ публикует кадры задержания пособников террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в Комсомольске-на-Амуре. У выходцев из Центральной Азии изъяли гаджеты, в которых были переписки с боевиками из Сирии и экстремистский контент. Их арестовали. Возбуждены уголовные дела. 2023-07-12T11:44 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровский край, фсб