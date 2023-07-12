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В Хабаровском крае задержали пособников террористов из "Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 12.07.2023
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11:44 12.07.2023 (обновлено: 12:49 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/posobniki-1883691238.html
В Хабаровском крае задержали пособников террористов из "Тахрир аш-Шам"*
В Хабаровском крае задержали пособников террористов из "Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 12.07.2023
В Хабаровском крае задержали пособников террористов из "Тахрир аш-Шам"*
Сотрудники ФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщает ФСБ РФ РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:44
2023-07-12T12:49
происшествия
хабаровский край
фсб
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщает ФСБ РФ в среду. "В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пресечена противоправная деятельность участников террористической ячейки, оказывавших пособническую помощь находящимся в Сирии членам запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в сообщении. По информации ведомства, задержанные - выходцы из Центральной Азии, у них изъяты гаджеты, содержащие "значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и соцсетях с действующими боевиками в Сирии". "Отправил деньги… около трех тысяч муджахидам "Хаят-Тахрир Аш-Шам"*. После этого &lt;...&gt; около 12 тысяч опять же отправил муджахидам на оружие", - признался один из задержанных в опубликованном видео ФСБ России. "Передал денег Шерали Абдумалейковичу две тысячи рублей, чтобы он перевел муджахидам "Хайрири Тахрир Аш-Шам"* чтобы они купили патроны", - рассказал другой задержанный. Уголовные дела возбуждены по статье "Содействие террористической деятельности". Задержанные помещены в СИЗО. "Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), обе запрещены в России. Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20230620/terrorizm-1879430605.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Задержание пособников террористической организации в Комсомольске-на-Амуре
ФСБ публикует кадры задержания пособников террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в Комсомольске-на-Амуре. У выходцев из Центральной Азии изъяли гаджеты, в которых были переписки с боевиками из Сирии и экстремистский контент. Их арестовали. Возбуждены уголовные дела.
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происшествия, хабаровский край, фсб
Происшествия, Хабаровский край, ФСБ
В Хабаровском крае задержали пособников террористов из "Тахрир аш-Шам"*

ФСБ задержала пособников террористов из "Тахрир аш-Шам" в Комсомольске-на-Амуре

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщает ФСБ РФ в среду.
"В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пресечена противоправная деятельность участников террористической ячейки, оказывавших пособническую помощь находящимся в Сирии членам запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в сообщении.
По информации ведомства, задержанные - выходцы из Центральной Азии, у них изъяты гаджеты, содержащие "значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и соцсетях с действующими боевиками в Сирии".
"Отправил деньги… около трех тысяч муджахидам "Хаят-Тахрир Аш-Шам"*. После этого <...> около 12 тысяч опять же отправил муджахидам на оружие", - признался один из задержанных в опубликованном видео ФСБ России.
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"Передал денег Шерали Абдумалейковичу две тысячи рублей, чтобы он перевел муджахидам "Хайрири Тахрир Аш-Шам"* чтобы они купили патроны", - рассказал другой задержанный.
Уголовные дела возбуждены по статье "Содействие террористической деятельности". Задержанные помещены в СИЗО.
"Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*), обе запрещены в России. Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.
* Запрещенные в России террористические организации.
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