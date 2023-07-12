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В украинских вузах внедряли инструкции по организации политических акций

В украинских вузах внедряли инструкции по организации политических акций - РИА Новости, 12.07.2023

В украинских вузах внедряли инструкции по организации политических акций

Страны НАТО внедряли на Украине методички по "активному гражданству" и "демократии": в городе Волноваха, который был под контролем Киева до весны прошлого года, РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T06:08

2023-07-12T06:08

2023-07-12T06:13

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО внедряли на Украине методички по "активному гражданству" и "демократии": в городе Волноваха, который был под контролем Киева до весны прошлого года, обнаружена западная учебная литература для вузов, в которой подробно расписана последовательность действий по организации политических акций. Книги, найденные в Волновахе, освобожденной войсками ДНР в марте 2022 года, есть в распоряжении РИА Новости. Пособия отпечатаны в 2019 году на украинском языке. Книга "Демократия: от теории до практики" создавалась на средства властей и фондов стран НАТО, в частности США, Канады и Великобритании. В ходе обучения по этому пособию студентам необходимо было организовать работу небольшого молодежного коллектива и с его помощью провести какую-либо общественно-политическую акцию или реализовать проект. Для достижения поставленных задач студентам, среди прочего, предлагалось широко использовать популярные социальные сети, чтобы достичь максимального общественно-политического эффекта. Пособие было создано при непосредственном участии агентства США по международному развитию (USAID), департамента международного развития при правительстве Великобритании (UKAID), министерства международных дел Канады и "Международного фонда избирательных систем" (IFES). Последний был основан в США в 1987 году во исполнение принципов "продвижения демократии", озвученных президентом Рональдом Рейганом в 1982 году. Кроме того, в одной из школ Волновахи обнаружено методическое пособие "Жизненные навыки для активного гражданства". Оно адресовано школьным учителям, преподающим детям в возрасте от 13 до 17 лет. Создание пособия было профинансировано за счет средств Европейского союза.

https://ria.ru/20230323/ukraina-1859956565.html

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в мире, сша, канада, украина, рональд рейган, нато, агентство по международному развитию сша