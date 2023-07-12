Рейтинг@Mail.ru
В украинских вузах внедряли инструкции по организации политических акций - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 12.07.2023 (обновлено: 06:13 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/posobie-1883653780.html
В украинских вузах внедряли инструкции по организации политических акций
В украинских вузах внедряли инструкции по организации политических акций - РИА Новости, 12.07.2023
В украинских вузах внедряли инструкции по организации политических акций
Страны НАТО внедряли на Украине методички по "активному гражданству" и "демократии": в городе Волноваха, который был под контролем Киева до весны прошлого года, РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T06:08
2023-07-12T06:13
в мире
сша
канада
украина
рональд рейган
нато
агентство по международному развитию сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75497/48/754974875_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_2f410e9a2cf26e20fb61812489193061.jpg
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО внедряли на Украине методички по "активному гражданству" и "демократии": в городе Волноваха, который был под контролем Киева до весны прошлого года, обнаружена западная учебная литература для вузов, в которой подробно расписана последовательность действий по организации политических акций. Книги, найденные в Волновахе, освобожденной войсками ДНР в марте 2022 года, есть в распоряжении РИА Новости. Пособия отпечатаны в 2019 году на украинском языке. Книга "Демократия: от теории до практики" создавалась на средства властей и фондов стран НАТО, в частности США, Канады и Великобритании. В ходе обучения по этому пособию студентам необходимо было организовать работу небольшого молодежного коллектива и с его помощью провести какую-либо общественно-политическую акцию или реализовать проект. Для достижения поставленных задач студентам, среди прочего, предлагалось широко использовать популярные социальные сети, чтобы достичь максимального общественно-политического эффекта. Пособие было создано при непосредственном участии агентства США по международному развитию (USAID), департамента международного развития при правительстве Великобритании (UKAID), министерства международных дел Канады и "Международного фонда избирательных систем" (IFES). Последний был основан в США в 1987 году во исполнение принципов "продвижения демократии", озвученных президентом Рональдом Рейганом в 1982 году. Кроме того, в одной из школ Волновахи обнаружено методическое пособие "Жизненные навыки для активного гражданства". Оно адресовано школьным учителям, преподающим детям в возрасте от 13 до 17 лет. Создание пособия было профинансировано за счет средств Европейского союза.
https://ria.ru/20230323/ukraina-1859956565.html
сша
канада
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75497/48/754974875_60:0:964:678_1920x0_80_0_0_e3fff9d671b87de0715f87d1e93019b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, украина, рональд рейган, нато, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Канада, Украина, Рональд Рейган, НАТО, Агентство по международному развитию США
В украинских вузах внедряли инструкции по организации политических акций

Пособие стран НАТО для вузов Украины включало инструкции по организации политических акций

© Фото : USDAgovАгентство США по международному развитию (USAID)
Агентство США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : USDAgov
Агентство США по международному развитию (USAID). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО внедряли на Украине методички по "активному гражданству" и "демократии": в городе Волноваха, который был под контролем Киева до весны прошлого года, обнаружена западная учебная литература для вузов, в которой подробно расписана последовательность действий по организации политических акций.
Книги, найденные в Волновахе, освобожденной войсками ДНР в марте 2022 года, есть в распоряжении РИА Новости.
Пособия отпечатаны в 2019 году на украинском языке. Книга "Демократия: от теории до практики" создавалась на средства властей и фондов стран НАТО, в частности США, Канады и Великобритании.
В ходе обучения по этому пособию студентам необходимо было организовать работу небольшого молодежного коллектива и с его помощью провести какую-либо общественно-политическую акцию или реализовать проект. Для достижения поставленных задач студентам, среди прочего, предлагалось широко использовать популярные социальные сети, чтобы достичь максимального общественно-политического эффекта.
Пособие было создано при непосредственном участии агентства США по международному развитию (USAID), департамента международного развития при правительстве Великобритании (UKAID), министерства международных дел Канады и "Международного фонда избирательных систем" (IFES). Последний был основан в США в 1987 году во исполнение принципов "продвижения демократии", озвученных президентом Рональдом Рейганом в 1982 году.
Кроме того, в одной из школ Волновахи обнаружено методическое пособие "Жизненные навыки для активного гражданства". Оно адресовано школьным учителям, преподающим детям в возрасте от 13 до 17 лет. Создание пособия было профинансировано за счет средств Европейского союза.
Украинский учебник Защита Отечества, в котором изображены военнослужащие российской армии, вместо солдат Вооружённых сил Украины
Президент РАО рассказала об украинских учебниках истории
23 марта, 09:44
 
В миреСШАКанадаУкраинаРональд РейганНАТОАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала