В украинских вузах внедряли инструкции по организации политических акций
Пособие стран НАТО для вузов Украины включало инструкции по организации политических акций
Агентство США по международному развитию (USAID). Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО внедряли на Украине методички по "активному гражданству" и "демократии": в городе Волноваха, который был под контролем Киева до весны прошлого года, обнаружена западная учебная литература для вузов, в которой подробно расписана последовательность действий по организации политических акций.
Книги, найденные в Волновахе, освобожденной войсками ДНР в марте 2022 года, есть в распоряжении РИА Новости.
Пособия отпечатаны в 2019 году на украинском языке. Книга "Демократия: от теории до практики" создавалась на средства властей и фондов стран НАТО, в частности США, Канады и Великобритании.
В ходе обучения по этому пособию студентам необходимо было организовать работу небольшого молодежного коллектива и с его помощью провести какую-либо общественно-политическую акцию или реализовать проект. Для достижения поставленных задач студентам, среди прочего, предлагалось широко использовать популярные социальные сети, чтобы достичь максимального общественно-политического эффекта.
Пособие было создано при непосредственном участии агентства США по международному развитию (USAID), департамента международного развития при правительстве Великобритании (UKAID), министерства международных дел Канады и "Международного фонда избирательных систем" (IFES). Последний был основан в США в 1987 году во исполнение принципов "продвижения демократии", озвученных президентом Рональдом Рейганом в 1982 году.
Кроме того, в одной из школ Волновахи обнаружено методическое пособие "Жизненные навыки для активного гражданства". Оно адресовано школьным учителям, преподающим детям в возрасте от 13 до 17 лет. Создание пособия было профинансировано за счет средств Европейского союза.