https://ria.ru/20230712/pogoda-1883659477.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:04
2023-07-12T08:04
2023-07-12T08:04
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805125919_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_0a4c5b3c50c7007796b9d0f1abd8339a.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что погода в Москве обусловится тыловой частью циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и новые порции свежего воздуха полярного происхождения. "Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Москве будет плюс 15-17 градусов, в Подмосковье - плюс 13-18 градусов. То есть погода по температурному режиму будет соответствовать климатической норме начала осени", - сказал Тишковец. Специалист добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20230710/zhara-1883375957.html
https://ria.ru/20230709/pogoda-1883105469.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805125919_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_10d93ada926ede2833c8eda3e5fb09e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду
В среду в Москве ожидаются кратковременные дожди и до плюс 17 градусов