https://ria.ru/20230712/pogoda-1883659477.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:04

2023-07-12T08:04

2023-07-12T08:04

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что погода в Москве обусловится тыловой частью циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и новые порции свежего воздуха полярного происхождения. "Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Москве будет плюс 15-17 градусов, в Подмосковье - плюс 13-18 градусов. То есть погода по температурному режиму будет соответствовать климатической норме начала осени", - сказал Тишковец. Специалист добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20230710/zhara-1883375957.html

https://ria.ru/20230709/pogoda-1883105469.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец