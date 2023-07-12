Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:04 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/pogoda-1883659477.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 12.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:04
2023-07-12T08:04
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805125919_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_0a4c5b3c50c7007796b9d0f1abd8339a.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что погода в Москве обусловится тыловой частью циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и новые порции свежего воздуха полярного происхождения. "Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Москве будет плюс 15-17 градусов, в Подмосковье - плюс 13-18 градусов. То есть погода по температурному режиму будет соответствовать климатической норме начала осени", - сказал Тишковец. Специалист добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20230710/zhara-1883375957.html
https://ria.ru/20230709/pogoda-1883105469.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805125919_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_10d93ada926ede2833c8eda3e5fb09e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

В среду в Москве ожидаются кратковременные дожди и до плюс 17 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушки переходят улицу по лужам в Москве
Девушки переходят улицу по лужам в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушки переходят улицу по лужам в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что погода в Москве обусловится тыловой частью циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и новые порции свежего воздуха полярного происхождения.
Девушки в фонтане в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Первая неделя июля стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений в мире
10 июля, 19:19
"Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Москве будет плюс 15-17 градусов, в Подмосковье - плюс 13-18 градусов. То есть погода по температурному режиму будет соответствовать климатической норме начала осени", - сказал Тишковец.
Специалист добавил, что ветер будет дуть северо-западный, 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Москвичей предупредили о рекордном похолодании
9 июля, 14:40
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала