https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883791007.html
Импортозамещающие компании Подмосковья попросили займы на 536 млн рублей
Импортозамещающие компании Подмосковья попросили займы на 536 млн рублей - РИА Новости, 12.07.2023
Импортозамещающие компании Подмосковья попросили займы на 536 млн рублей
Четыре заявки на 536 миллионов рублей подали компании Московской области на получение займов Фонда развития промышленности Подмосковья (ФРП МО) по программе... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:36
2023-07-12T16:36
2023-07-12T16:36
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четыре заявки на 536 миллионов рублей подали компании Московской области на получение займов Фонда развития промышленности Подмосковья (ФРП МО) по программе "Импортозамещение", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Программа "Импортозамещение" была запущена в мае нынешнего года. Она позволяет компаниям получить до 150 миллионов рублей под импортозамещающие проекты: создание или расширение производства, а также разработку технологий выпуска импортозамещающей продукции", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой. Она отметила, что из четырех заявок, поступивших с начала старта программы, одна уже получила одобрение. Заем в размере 106 миллионов рублей поможет реализовать проект компании "Артпласт" из Серпухова. Производитель полиэтиленовой упаковки направит средства займа на расширение производства: приобретет оборудование, проведет его монтаж и подготовку, запустив серийное производство полиэтиленовых пакетов. Средства займа составляют почти 80% от общих затрат на проект. По информации пресс-службы, размер займа по программе "Импортозамещение" предоставляется компаниям на срок до семи лет, под 1-4% годовых. Процентная ставка варьируется в зависимости от области реализации проекта и вида обеспечения. Его размер может составлять от 50 до 150 миллионов рублей. Общий бюджет проекта, претендующего на софинансирование со стороны ФРП Подмосковья, должен составлять не менее 62,5 миллионов рублей. На сайте Фонда развития промышленности региона можно подробно узнать о программе и условиях получения льготного займа.
https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883764959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четыре заявки на 536 миллионов рублей подали компании Московской области на получение займов Фонда развития промышленности Подмосковья (ФРП МО) по программе "Импортозамещение", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Программа "Импортозамещение" была запущена в мае нынешнего года. Она позволяет компаниям получить до 150 миллионов рублей под импортозамещающие проекты: создание или расширение производства, а также разработку технологий выпуска импортозамещающей продукции", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
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Она отметила, что из четырех заявок, поступивших с начала старта программы, одна уже получила одобрение. Заем в размере 106 миллионов рублей поможет реализовать проект компании "Артпласт" из Серпухова
.
Производитель полиэтиленовой упаковки направит средства займа на расширение производства: приобретет оборудование, проведет его монтаж и подготовку, запустив серийное производство полиэтиленовых пакетов. Средства займа составляют почти 80% от общих затрат на проект.
По информации пресс-службы, размер займа по программе "Импортозамещение" предоставляется компаниям на срок до семи лет, под 1-4% годовых. Процентная ставка варьируется в зависимости от области реализации проекта и вида обеспечения. Его размер может составлять от 50 до 150 миллионов рублей. Общий бюджет проекта, претендующего на софинансирование со стороны ФРП Подмосковья, должен составлять не менее 62,5 миллионов рублей.
На сайте Фонда развития промышленности
региона можно подробно узнать о программе и условиях получения льготного займа.