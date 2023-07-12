https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883766086.html
Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса
Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса - РИА Новости, 12.07.2023
Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса
Четверо врачей из Московской области стали победителями Всероссийского конкурса медицинских работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:36
2023-07-12T15:36
2023-07-12T15:36
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четверо врачей из Московской области стали победителями Всероссийского конкурса медицинских работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Отбирали участников в три этапа: первый – на уровне медучреждения, второй – на региональном уровне, участников оценивала экспертная комиссия минздрава Подмосковья. Победители этого этапа представили регион на федеральном конкурсе. "Регулярно врачи Московской области участвуют в профессиональном конкурсе медицинских работников и ежегодно удостаиваются наград на федеральном уровне. В этом году победителями и призерами стали четыре врача из медицинских организаций Московской области – Можайска, Клина, Талдома и Балашихи. Поздравляю с победой!" – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. По информации пресс-службы, лучшим анестезиологом-реаниматологом стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Можайской больницы Александр Пикалев. Лучшим кардиологом – заведующая кардиологическим отделением – врач-кардиолог Клинской больницы Татьяна Вялова. Второе место в номинации "Лучший врач общей практики (семейный врач)" занял врач общей практики Талдомской больницы Антон Панов. Третье место в номинации "Лучший неонатолог" досталось врачу-неонатологу Балашихинского родильного дома Денису Аксенову.
https://ria.ru/20230712/medspravki-1883690235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), клин, светлана стригункова , можайск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Светлана Стригункова , Можайск
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четверо врачей из Московской области стали победителями Всероссийского конкурса медицинских работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Отбирали участников в три этапа: первый – на уровне медучреждения, второй – на региональном уровне, участников оценивала экспертная комиссия минздрава Подмосковья. Победители этого этапа представили регион на федеральном конкурсе.
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"Регулярно врачи Московской области участвуют в профессиональном конкурсе медицинских работников и ежегодно удостаиваются наград на федеральном уровне. В этом году победителями и призерами стали четыре врача из медицинских организаций Московской области – Можайска
, Клина
, Талдома
и Балашихи
. Поздравляю с победой!" – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой
.
По информации пресс-службы, лучшим анестезиологом-реаниматологом стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Можайской больницы Александр Пикалев. Лучшим кардиологом – заведующая кардиологическим отделением – врач-кардиолог Клинской больницы Татьяна Вялова.
Второе место в номинации "Лучший врач общей практики (семейный врач)" занял врач общей практики Талдомской больницы Антон Панов. Третье место в номинации "Лучший неонатолог" досталось врачу-неонатологу Балашихинского родильного дома Денису Аксенову.