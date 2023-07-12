https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883766086.html

Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса

Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса - РИА Новости, 12.07.2023

Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса

Четверо врачей из Московской области стали победителями Всероссийского конкурса медицинских работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:36

2023-07-12T15:36

2023-07-12T15:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

клин

светлана стригункова

можайск

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четверо врачей из Московской области стали победителями Всероссийского конкурса медицинских работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Отбирали участников в три этапа: первый – на уровне медучреждения, второй – на региональном уровне, участников оценивала экспертная комиссия минздрава Подмосковья. Победители этого этапа представили регион на федеральном конкурсе. "Регулярно врачи Московской области участвуют в профессиональном конкурсе медицинских работников и ежегодно удостаиваются наград на федеральном уровне. В этом году победителями и призерами стали четыре врача из медицинских организаций Московской области – Можайска, Клина, Талдома и Балашихи. Поздравляю с победой!" – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. По информации пресс-службы, лучшим анестезиологом-реаниматологом стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Можайской больницы Александр Пикалев. Лучшим кардиологом – заведующая кардиологическим отделением – врач-кардиолог Клинской больницы Татьяна Вялова. Второе место в номинации "Лучший врач общей практики (семейный врач)" занял врач общей практики Талдомской больницы Антон Панов. Третье место в номинации "Лучший неонатолог" досталось врачу-неонатологу Балашихинского родильного дома Денису Аксенову.

https://ria.ru/20230712/medspravki-1883690235.html

московская область (подмосковье)

клин

можайск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), клин, светлана стригункова , можайск