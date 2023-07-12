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Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса - РИА Новости, 12.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:36 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883766086.html
Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса
Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса - РИА Новости, 12.07.2023
Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса
Четверо врачей из Московской области стали победителями Всероссийского конкурса медицинских работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:36
2023-07-12T15:36
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четверо врачей из Московской области стали победителями Всероссийского конкурса медицинских работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Отбирали участников в три этапа: первый – на уровне медучреждения, второй – на региональном уровне, участников оценивала экспертная комиссия минздрава Подмосковья. Победители этого этапа представили регион на федеральном конкурсе. "Регулярно врачи Московской области участвуют в профессиональном конкурсе медицинских работников и ежегодно удостаиваются наград на федеральном уровне. В этом году победителями и призерами стали четыре врача из медицинских организаций Московской области – Можайска, Клина, Талдома и Балашихи. Поздравляю с победой!" – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. По информации пресс-службы, лучшим анестезиологом-реаниматологом стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Можайской больницы Александр Пикалев. Лучшим кардиологом – заведующая кардиологическим отделением – врач-кардиолог Клинской больницы Татьяна Вялова. Второе место в номинации "Лучший врач общей практики (семейный врач)" занял врач общей практики Талдомской больницы Антон Панов. Третье место в номинации "Лучший неонатолог" досталось врачу-неонатологу Балашихинского родильного дома Денису Аксенову.
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московская область (подмосковье), клин, светлана стригункова , можайск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Светлана Стригункова , Можайск

Четверо врачей Подмосковья стали победителями Всероссийского профконкурса

© iStock.com / Cecilie_ArcursПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / Cecilie_Arcurs
Пациент на приеме у врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четверо врачей из Московской области стали победителями Всероссийского конкурса медицинских работников, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Подведены итоги Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Отбирали участников в три этапа: первый – на уровне медучреждения, второй – на региональном уровне, участников оценивала экспертная комиссия минздрава Подмосковья. Победители этого этапа представили регион на федеральном конкурсе.
Онлайноформление - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Вчера, 11:42
"Регулярно врачи Московской области участвуют в профессиональном конкурсе медицинских работников и ежегодно удостаиваются наград на федеральном уровне. В этом году победителями и призерами стали четыре врача из медицинских организаций Московской области – Можайска, Клина, Талдома и Балашихи. Поздравляю с победой!" – приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
По информации пресс-службы, лучшим анестезиологом-реаниматологом стал заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач-анестезиолог-реаниматолог Можайской больницы Александр Пикалев. Лучшим кардиологом – заведующая кардиологическим отделением – врач-кардиолог Клинской больницы Татьяна Вялова.
Второе место в номинации "Лучший врач общей практики (семейный врач)" занял врач общей практики Талдомской больницы Антон Панов. Третье место в номинации "Лучший неонатолог" досталось врачу-неонатологу Балашихинского родильного дома Денису Аксенову.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинСветлана СтригунковаМожайск
 
 
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