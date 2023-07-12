https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883764959.html

Компания по производству мороженного увеличит объемы выпуска в Подмосковье

Компания по производству мороженного увеличит объемы выпуска в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2023

Компания по производству мороженного увеличит объемы выпуска в Подмосковье

Компания по производству протеинового и безлактозного мороженного "АйсКро" из Солнечногорска модернизирует производство и увеличит объемы выпуска продукции до... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:32

2023-07-12T15:32

2023-07-12T15:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

георгий филимонов

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Компания по производству протеинового и безлактозного мороженного "АйсКро" из Солнечногорска модернизирует производство и увеличит объемы выпуска продукции до 1200 тонн ежегодно, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Дополнительная линия производства мороженого увеличит объемы до 1200 тонн ежегодно. Завершить проект по модернизации планируют в конце следующего года. Увеличение производственных мощностей позволит дополнительно создать порядка 20 новых рабочих мест", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На текущий момент на производстве уже установлены рефрижераторные контейнеры для хранения мороженого, оборудована территория разгрузки и загрузки продукции, сообщили в ведомстве. По данным Минсельхозпрода, предприятие выпускает мороженое 67 вкусов в четырех линейках: "SPORT" - протеиновое мороженое без сахара с L-карнитином, "VEGAN" - безлактозное мороженое без сахара, "CLASSIC" - классическое мороженое и "VITA" с микроэлементами.

https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883755983.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, георгий филимонов