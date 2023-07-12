https://ria.ru/20230712/podkormka-1883950572.html

Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом

Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом - РИА Новости, 13.07.2023

Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом

Специалисты Мосприроды призвали жителей столицы воздержаться от кормления водоплавающих в летний период, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-12T18:30

2023-07-12T18:30

2023-07-13T13:09

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мосприрода

москва

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты Мосприроды призвали жителей столицы воздержаться от кормления водоплавающих в летний период, сообщили в пресс-службе ведомства. "Специалисты Мосприроды призывают воздержаться от такого проявления доброты, поскольку это может быть опасно для жизни и здоровья диких животных. В теплое время года птицы, в том числе утки, в условиях города, как и в дикой природе, не нуждаются в подкормке", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в летнее время водоплавающим достаточно естественной и привычной пищи: стеблей и листьев водных и околоводных растений, водорослей, мелкой рыбешки, насекомых, моллюсков.

https://ria.ru/20230518/uchet-1873666107.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва