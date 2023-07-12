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Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом
Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом - РИА Новости, 13.07.2023
Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом
Специалисты Мосприроды призвали жителей столицы воздержаться от кормления водоплавающих в летний период, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-12T18:30
2023-07-12T18:30
2023-07-13T13:09
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты Мосприроды призвали жителей столицы воздержаться от кормления водоплавающих в летний период, сообщили в пресс-службе ведомства. "Специалисты Мосприроды призывают воздержаться от такого проявления доброты, поскольку это может быть опасно для жизни и здоровья диких животных. В теплое время года птицы, в том числе утки, в условиях города, как и в дикой природе, не нуждаются в подкормке", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в летнее время водоплавающим достаточно естественной и привычной пищи: стеблей и листьев водных и околоводных растений, водорослей, мелкой рыбешки, насекомых, моллюсков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва