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Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом - РИА Новости, 13.07.2023
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18:30 12.07.2023 (обновлено: 13:09 13.07.2023)
https://ria.ru/20230712/podkormka-1883950572.html
Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом
Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом - РИА Новости, 13.07.2023
Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом
Специалисты Мосприроды призвали жителей столицы воздержаться от кормления водоплавающих в летний период, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-12T18:30
2023-07-13T13:09
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты Мосприроды призвали жителей столицы воздержаться от кормления водоплавающих в летний период, сообщили в пресс-службе ведомства. "Специалисты Мосприроды призывают воздержаться от такого проявления доброты, поскольку это может быть опасно для жизни и здоровья диких животных. В теплое время года птицы, в том числе утки, в условиях города, как и в дикой природе, не нуждаются в подкормке", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что в летнее время водоплавающим достаточно естественной и привычной пищи: стеблей и листьев водных и околоводных растений, водорослей, мелкой рыбешки, насекомых, моллюсков.
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мосприрода, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва

Специалисты Мосприроды призвали отказаться от подкормки водоплавающих летом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСелезень в Строгинском заливе в Москве
Селезень в Строгинском заливе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Селезень в Строгинском заливе в Москве
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты Мосприроды призвали жителей столицы воздержаться от кормления водоплавающих в летний период, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Мосприроды призывают воздержаться от такого проявления доброты, поскольку это может быть опасно для жизни и здоровья диких животных. В теплое время года птицы, в том числе утки, в условиях города, как и в дикой природе, не нуждаются в подкормке", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что в летнее время водоплавающим достаточно естественной и привычной пищи: стеблей и листьев водных и околоводных растений, водорослей, мелкой рыбешки, насекомых, моллюсков.
Утки на пруду в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Учет водоплавающих птиц пройдет в Москве с 22 мая по 31 августа
18 мая, 19:51
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
 
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