https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883796094.html

Декларация G7 по Украине учитывает развитие оборонной промышленности

Декларация G7 по Украине учитывает развитие оборонной промышленности - РИА Новости, 12.07.2023

Декларация G7 по Украине учитывает развитие оборонной промышленности

Обязательства G7 перед Киевом предусматривают обеспечение современной военной техникой, обмен разведданными и поддержку украинской оборонной промышленности,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:56

2023-07-12T16:56

2023-07-12T17:43

украина

g7

россия

дмитрий песков

нато

сергей лавров

киев

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обязательства G7 перед Киевом предусматривают обеспечение современной военной техникой, обмен разведданными и поддержку украинской оборонной промышленности, говорится в совместной декларации "большой семерки".В документе заявляется, что помощь в обеспечении Киева современной военной техникой в наземной, воздушной и морской сферах должна оказываться "с приоритетом на ПВО, артиллерию, дальнобойные орудия и бронетехнику".Также страны G7 принимают на себя обязательства по организации учений для украинских войск в рамках их боевой подготовки.Как отмечается в декларации, долгосрочные обязательства в области безопасности призваны обеспечить создание "устойчивых сил", способных защищать Украину сейчас и "сдерживать российскую агрессию в будущем".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883794105.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883798054.html

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украина, g7, россия, дмитрий песков, нато, сергей лавров, киев