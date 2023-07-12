https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883733511.html
В Лондоне признали, что оказывали Киеву поддержку еще до 2022 года
В Лондоне признали, что оказывали Киеву поддержку еще до 2022 года - РИА Новости, 12.07.2023
В Лондоне признали, что оказывали Киеву поддержку еще до 2022 года
Британия, США и ряд союзников оказывали Украине поддержку еще до начала конфликта в феврале 2022 года, заявил в среду глава британского минобороны Бен Уоллес. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:34
2023-07-12T14:34
2023-07-12T14:35
в мире
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Британия, США и ряд союзников оказывали Украине поддержку еще до начала конфликта в феврале 2022 года, заявил в среду глава британского минобороны Бен Уоллес. "Британия со Швецией, Канадой и Соединенными Штатами (перед началом российской военной операции против Киева - ред.) были заинтересованы в Украине и наращивали ее возможности", - сказал Уоллес в ходе дискуссий на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась на сайте форума мероприятия. По словам министра, сейчас существует "полное принятие" того, что Украина присоединится к НАТО, и теперь это только вопрос времени. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. На него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230703/podderzhka-1882004576.html
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в мире, украина, бен уоллес, нато, сша, джо байден, великобритания, швеция, канада
В мире, Украина, Бен Уоллес, НАТО, США, Джо Байден, Великобритания, Швеция, Канада
В Лондоне признали, что оказывали Киеву поддержку еще до 2022 года
Минобороны Британии: некоторые страны Запада оказывали Украине поддержку еще до 2022 года