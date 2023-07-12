https://ria.ru/20230712/peregovory-1883788768.html
СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной
СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной
Страны G7 незамедлительно начнут двусторонние переговоры с Украиной о предоставлении "обязательств по безопасности", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:33
2023-07-12T16:33
2023-07-12T16:56
в мире
украина
g7
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 незамедлительно начнут двусторонние переговоры с Украиной о предоставлении "обязательств по безопасности", передает агентство Рейтер со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки".Переговоры станут частью выполнения международной рамочной программы, о создании которой объявила в среду G7. Ее цель – предоставить долгосрочные гарантии безопасности для Украины.
https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883794105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, g7
СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной
Рейтер: G7 незамедлительно начнет переговоры с Украиной по гарантиям безопасности