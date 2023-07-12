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СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной - РИА Новости, 12.07.2023
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16:33 12.07.2023 (обновлено: 16:56 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/peregovory-1883788768.html
СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной
СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной
Страны G7 незамедлительно начнут двусторонние переговоры с Украиной о предоставлении "обязательств по безопасности", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:33
2023-07-12T16:56
в мире
украина
g7
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 незамедлительно начнут двусторонние переговоры с Украиной о предоставлении "обязательств по безопасности", передает агентство Рейтер со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки".Переговоры станут частью выполнения международной рамочной программы, о создании которой объявила в среду G7. Ее цель – предоставить долгосрочные гарантии безопасности для Украины.
https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883794105.html
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в мире, украина, g7
В мире, Украина, G7
СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной

Рейтер: G7 незамедлительно начнет переговоры с Украиной по гарантиям безопасности

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 незамедлительно начнут двусторонние переговоры с Украиной о предоставлении "обязательств по безопасности", передает агентство Рейтер со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки".
Переговоры станут частью выполнения международной рамочной программы, о создании которой объявила в среду G7. Ее цель – предоставить долгосрочные гарантии безопасности для Украины.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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