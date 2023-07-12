https://ria.ru/20230712/peregovory-1883788768.html

СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной

СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: G7 незамедлительно начнет двусторонние переговоры с Украиной

Страны G7 незамедлительно начнут двусторонние переговоры с Украиной о предоставлении "обязательств по безопасности", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:33

2023-07-12T16:33

2023-07-12T16:56

в мире

украина

g7

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 незамедлительно начнут двусторонние переговоры с Украиной о предоставлении "обязательств по безопасности", передает агентство Рейтер со ссылкой на совместную декларацию "большой семерки".Переговоры станут частью выполнения международной рамочной программы, о создании которой объявила в среду G7. Ее цель – предоставить долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883794105.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, g7