https://ria.ru/20230712/pereedanie-1883673633.html
"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно
"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно - РИА Новости, 12.07.2023
"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно
Сидя за столом с большим количеством вкусной еды, иногда тяжело услышать сигналы организма о сытости — обычно так происходит во время праздничных застолий. Как правило, такие "разовые акции" не сказываются на фигуре, если не переходят в категорию постоянных. Почему переедание — отдельный вид расстройств пищевого поведения, как его выявляют и лечат.
2023-07-12T12:00
2023-07-12T12:00
2023-07-12T12:00
правда тела
подкаст
еда
питание
диета
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"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно
Сидя за столом с большим количеством вкусной еды, иногда тяжело услышать сигналы организма о сытости — обычно так происходит во время праздничных застолий. Как правило, такие "разовые акции" не сказываются на фигуре, если не переходят в категорию постоянных. Почему переедание — отдельный вид расстройств пищевого поведения, как его выявляют и лечат.
audio/mpeg
"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно
Сидя за столом с большим количеством вкусной еды, иногда тяжело услышать сигналы организма о сытости — обычно так происходит во время праздничных застолий. Как правило, такие "разовые акции" не сказываются на фигуре, если не переходят в категорию постоянных. Почему переедание — отдельный вид расстройств пищевого поведения, как его выявляют и лечат.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, специалист по нормализации пищевого поведения Центра "МОЖНО есть" Евгения Мамаева.2:11 приступообразное или компульсивное? 4:00 похожи ли переедание и запой 5:20 кусочничество — тоже РПП? 7:04 как связаны переедание и похудение 8:00 "если мы недоедаем — мы переедаем" 9:20 переедание — не про удовольствие 12:15 к каким врачам идти с перееданием 13:40 "психолог по РПП будет заниматься вашим питанием" 14:45 почему образ тела — это важно 15:15 приемы самопомощи при РПП 16:30 "все понимаю, но ничего не работает" 18:50 стыд, замкнутость и перееданиеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, еда, питание, диета, аудио
Правда тела, Подкаст, Еда, Питание, Диета
"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно
Сидя за столом с большим количеством вкусной еды, иногда тяжело услышать сигналы организма о сытости — обычно так происходит во время праздничных застолий. Как правило, такие "разовые акции" не сказываются на фигуре, если не переходят в категорию постоянных. Почему переедание — отдельный вид расстройств пищевого поведения, как его выявляют и лечат.
Эксперт эпизода — психолог, специалист по нормализации пищевого поведения Центра "МОЖНО есть" Евгения Мамаева.
2:11 приступообразное или компульсивное?
4:00 похожи ли переедание и запой
5:20 кусочничество — тоже РПП?
7:04 как связаны переедание и похудение
8:00 "если мы недоедаем — мы переедаем"
9:20 переедание — не про удовольствие
12:15 к каким врачам идти с перееданием
13:40 "психолог по РПП будет заниматься вашим питанием"
14:45 почему образ тела — это важно
15:15 приемы самопомощи при РПП
16:30 "все понимаю, но ничего не работает"
18:50 стыд, замкнутость и переедание
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