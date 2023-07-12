https://ria.ru/20230712/pereedanie-1883673633.html

"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно

"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно - РИА Новости, 12.07.2023

"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно

Сидя за столом с большим количеством вкусной еды, иногда тяжело услышать сигналы организма о сытости — обычно так происходит во время праздничных застолий. Как правило, такие "разовые акции" не сказываются на фигуре, если не переходят в категорию постоянных. Почему переедание — отдельный вид расстройств пищевого поведения, как его выявляют и лечат.

2023-07-12T12:00

2023-07-12T12:00

2023-07-12T12:00

правда тела

подкаст

еда

питание

диета

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"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно Сидя за столом с большим количеством вкусной еды, иногда тяжело услышать сигналы организма о сытости — обычно так происходит во время праздничных застолий. Как правило, такие "разовые акции" не сказываются на фигуре, если не переходят в категорию постоянных. Почему переедание — отдельный вид расстройств пищевого поведения, как его выявляют и лечат. audio/mpeg

"Правда тела". Что такое приступообразное переедание и чем оно опасно Сидя за столом с большим количеством вкусной еды, иногда тяжело услышать сигналы организма о сытости — обычно так происходит во время праздничных застолий. Как правило, такие "разовые акции" не сказываются на фигуре, если не переходят в категорию постоянных. Почему переедание — отдельный вид расстройств пищевого поведения, как его выявляют и лечат. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, специалист по нормализации пищевого поведения Центра "МОЖНО есть" Евгения Мамаева.2:11 приступообразное или компульсивное? 4:00 похожи ли переедание и запой 5:20 кусочничество — тоже РПП? 7:04 как связаны переедание и похудение 8:00 "если мы недоедаем — мы переедаем" 9:20 переедание — не про удовольствие 12:15 к каким врачам идти с перееданием 13:40 "психолог по РПП будет заниматься вашим питанием" 14:45 почему образ тела — это важно 15:15 приемы самопомощи при РПП 16:30 "все понимаю, но ничего не работает" 18:50 стыд, замкнутость и перееданиеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, еда, питание, диета, аудио