https://ria.ru/20230712/patriot-1883700308.html

Зеленский заявил о договоренности по поставкам дополнительных ЗРК Patriot

Зеленский заявил о договоренности по поставкам дополнительных ЗРК Patriot - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский заявил о договоренности по поставкам дополнительных ЗРК Patriot

Владимир Зеленский заявил о договоренности с Германией по поставке Киеву дополнительных установок ЗРК Patriot и ракет к ним. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:17

2023-07-12T12:17

2023-07-12T12:17

специальная военная операция на украине

украина

германия

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владимир зеленский

сергей лавров

нато

андрей ермак

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о договоренности с Германией по поставке Киеву дополнительных установок ЗРК Patriot и ракет к ним. "Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии", - написал он в своем телеграм-канале. Также, по словам Зеленского, на встрече с канцлером ФРГ Ольфом Шольцом обсуждались гарантии безопасности для Украины. В свою очередь глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что на саммите альянса в Вильнюсе Украина готовит фундамент - "понимание гарантий безопасности на пути к НАТО, которое можно будет расшить в двусторонние договоры безопасности с конкретными государствами-гарантами". Ранее во вторник министерство обороны Германии объявило о выделении нового пакета "военной помощи" Украине, включающего в себя, в числе прочего, две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 700 миллионов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/zelenskiy-1883628111.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

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украина, германия, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, андрей ермак