https://ria.ru/20230712/parki-1883649473.html
В Приморье благоустроили свыше ста парков и дворов
В Приморье благоустроили свыше ста парков и дворов - РИА Новости, 12.07.2023
В Приморье благоустроили свыше ста парков и дворов
Свыше 100 дворов и общественных территорий отремонтировали в 26 населенных пунктах Приморья, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:13
2023-07-12T04:13
2023-07-12T04:13
общество
фокино
дальнегорск
дальнереченск
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Свыше 100 дворов и общественных территорий отремонтировали в 26 населенных пунктах Приморья, сообщает региональное правительство. "На сегодняшний день благоустроено 80 дворов и 28 общественных пространств. На остальных территориях, вошедших в национальный проект "Жилье и городская среда", программы "1000 дворов" и "1000 дворов Дальнего Востока", ремонты находятся на разной стадии готовности", - говорится в сообщении. В том числе парки и дворы благоустроили в Фокино, Владимиро-Александровском, Дальнегорске, Дальнереченске, Хороле. В общей сложности до осени в разных районах Приморья обновят 407 парков, скверов, пешеходных зон и придомовых территорий. За исполнением работ по благоустройству следят власти и общественные наблюдатели. В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. В Приморье 23 мая и 7 июля прошли Форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства. ТОС - самоорганизации людей по месту их жительства, созданные для реализации местных инициатив, в том числе в сфере благоустройства.
https://ria.ru/20230710/vladivostok-1883203122.html
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общество, фокино, дальнегорск, дальнереченск, олег кожемяко, приморский край
Общество, Фокино, Дальнегорск, Дальнереченск, Олег Кожемяко, Приморский край
В Приморье благоустроили свыше ста парков и дворов
Правительство Приморья: в 26 населенных пунктах благоустроили свыше ста парков и дворов
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Свыше 100 дворов и общественных территорий отремонтировали в 26 населенных пунктах Приморья, сообщает региональное правительство.
«
"На сегодняшний день благоустроено 80 дворов и 28 общественных пространств. На остальных территориях, вошедших в национальный проект "Жилье и городская среда", программы "1000 дворов" и "1000 дворов Дальнего Востока", ремонты находятся на разной стадии готовности", - говорится в сообщении.
В том числе парки и дворы благоустроили в Фокино
, Владимиро-Александровском, Дальнегорске
, Дальнереченске
, Хороле. В общей сложности до осени в разных районах Приморья обновят 407 парков, скверов, пешеходных зон и придомовых территорий.
За исполнением работ по благоустройству следят власти и общественные наблюдатели.
В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко
программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ
программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС).
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С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС.
В Приморье 23 мая и 7 июля прошли Форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства.
ТОС - самоорганизации людей по месту их жительства, созданные для реализации местных инициатив, в том числе в сфере благоустройства.
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