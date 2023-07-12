https://ria.ru/20230712/parki-1883649473.html

В Приморье благоустроили свыше ста парков и дворов

В Приморье благоустроили свыше ста парков и дворов - РИА Новости, 12.07.2023

В Приморье благоустроили свыше ста парков и дворов

Свыше 100 дворов и общественных территорий отремонтировали в 26 населенных пунктах Приморья, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T04:13

2023-07-12T04:13

2023-07-12T04:13

общество

фокино

дальнегорск

дальнереченск

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Свыше 100 дворов и общественных территорий отремонтировали в 26 населенных пунктах Приморья, сообщает региональное правительство. "На сегодняшний день благоустроено 80 дворов и 28 общественных пространств. На остальных территориях, вошедших в национальный проект "Жилье и городская среда", программы "1000 дворов" и "1000 дворов Дальнего Востока", ремонты находятся на разной стадии готовности", - говорится в сообщении. В том числе парки и дворы благоустроили в Фокино, Владимиро-Александровском, Дальнегорске, Дальнереченске, Хороле. В общей сложности до осени в разных районах Приморья обновят 407 парков, скверов, пешеходных зон и придомовых территорий. За исполнением работ по благоустройству следят власти и общественные наблюдатели. В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Кроме того, работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. В Приморье 23 мая и 7 июля прошли Форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства. ТОС - самоорганизации людей по месту их жительства, созданные для реализации местных инициатив, в том числе в сфере благоустройства.

https://ria.ru/20230710/vladivostok-1883203122.html

https://ria.ru/20230711/primore-1883454570.html

фокино

дальнегорск

дальнереченск

приморский край

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общество, фокино, дальнегорск, дальнереченск, олег кожемяко, приморский край