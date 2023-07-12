https://ria.ru/20230712/otstavka-1883720469.html

Додон призвал Санду уйти в отставку

Додон призвал Санду уйти в отставку - РИА Новости, 12.07.2023

Додон призвал Санду уйти в отставку

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Игорь Додон призвал главу государства Майю Санду и правящую партию "Действие и... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:51

2023-07-12T13:51

2023-07-12T13:51

молдавия

россия

игорь додон

майя санду

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg

КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Игорь Додон призвал главу государства Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" уйти в отставку, чтобы провести досрочные выборы, поскольку во всех областях развития страны наблюдается регресс. "Мы каждый день слышим, что вам что-то или кто-то мешает. Что мешает плохому танцору — все знают. Есть хорошая пословица: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Вы, скорее всего, выбрали второе, но терпение народа не вечное. Спуститесь с небес на землю! Отставка и досрочные парламентские и президентские выборы - единственное решение в этой ситуации", - заявил Додон на брифинге, комментируя два года правления партии "Действие и солидарность". По его словам, власти страны постоянно ищут диверсантов и шпионов, чтобы оправдать свои неудачи. "Мы видим регресс по всем направлениям. В социальной сфере - геноцид народа. Полное уничтожение экономики. Посмотрите, что они делают с аграриями, с патентообладателями. Все силовые ведомства возглавляют представители неправительственных организаций. Внешняя политика однобокая, против России и СНГ", - добавил Додон. Представители блока коммунистов и социалистов на том же брифинге представили данные статистики, согласно которым зарплаты за два года выросли на 20%, а цены - на 25%. За тот же период времени внешний долг Молдавии вырос более чем на миллиард долларов. Партия "Действие и солидарность", поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, пришла к власти после досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля 2021 года, набрав 52,8% голосов. ПДС взяла курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с СНГ.

https://ria.ru/20230705/otnosheniya-1882423371.html

https://ria.ru/20230711/moldavia-1883592102.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, игорь додон, майя санду, снг