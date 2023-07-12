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Додон призвал Санду уйти в отставку - РИА Новости, 12.07.2023
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13:51 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/otstavka-1883720469.html
Додон призвал Санду уйти в отставку
Додон призвал Санду уйти в отставку - РИА Новости, 12.07.2023
Додон призвал Санду уйти в отставку
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Игорь Додон призвал главу государства Майю Санду и правящую партию "Действие и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:51
2023-07-12T13:51
молдавия
россия
игорь додон
майя санду
снг
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Игорь Додон призвал главу государства Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" уйти в отставку, чтобы провести досрочные выборы, поскольку во всех областях развития страны наблюдается регресс. "Мы каждый день слышим, что вам что-то или кто-то мешает. Что мешает плохому танцору — все знают. Есть хорошая пословица: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Вы, скорее всего, выбрали второе, но терпение народа не вечное. Спуститесь с небес на землю! Отставка и досрочные парламентские и президентские выборы - единственное решение в этой ситуации", - заявил Додон на брифинге, комментируя два года правления партии "Действие и солидарность". По его словам, власти страны постоянно ищут диверсантов и шпионов, чтобы оправдать свои неудачи. "Мы видим регресс по всем направлениям. В социальной сфере - геноцид народа. Полное уничтожение экономики. Посмотрите, что они делают с аграриями, с патентообладателями. Все силовые ведомства возглавляют представители неправительственных организаций. Внешняя политика однобокая, против России и СНГ", - добавил Додон. Представители блока коммунистов и социалистов на том же брифинге представили данные статистики, согласно которым зарплаты за два года выросли на 20%, а цены - на 25%. За тот же период времени внешний долг Молдавии вырос более чем на миллиард долларов. Партия "Действие и солидарность", поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, пришла к власти после досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля 2021 года, набрав 52,8% голосов. ПДС взяла курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с СНГ.
https://ria.ru/20230705/otnosheniya-1882423371.html
https://ria.ru/20230711/moldavia-1883592102.html
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молдавия, россия, игорь додон, майя санду, снг
Молдавия, Россия, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ
Додон призвал Санду уйти в отставку

Додон призвал Санду и правящую партию уйти в отставку, а также провести досрочные выборы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Игорь Додон призвал главу государства Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" уйти в отставку, чтобы провести досрочные выборы, поскольку во всех областях развития страны наблюдается регресс.
"Мы каждый день слышим, что вам что-то или кто-то мешает. Что мешает плохому танцору — все знают. Есть хорошая пословица: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Вы, скорее всего, выбрали второе, но терпение народа не вечное. Спуститесь с небес на землю! Отставка и досрочные парламентские и президентские выборы - единственное решение в этой ситуации", - заявил Додон на брифинге, комментируя два года правления партии "Действие и солидарность".
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией
5 июля, 17:25
По его словам, власти страны постоянно ищут диверсантов и шпионов, чтобы оправдать свои неудачи.
"Мы видим регресс по всем направлениям. В социальной сфере - геноцид народа. Полное уничтожение экономики. Посмотрите, что они делают с аграриями, с патентообладателями. Все силовые ведомства возглавляют представители неправительственных организаций. Внешняя политика однобокая, против России и СНГ", - добавил Додон.
Представители блока коммунистов и социалистов на том же брифинге представили данные статистики, согласно которым зарплаты за два года выросли на 20%, а цены - на 25%. За тот же период времени внешний долг Молдавии вырос более чем на миллиард долларов.
Партия "Действие и солидарность", поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, пришла к власти после досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля 2021 года, набрав 52,8% голосов. ПДС взяла курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с СНГ.
Сторонники молдавской оппозиционной в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Оппозиция Молдавии потребовала провести референдум о политике страны
11 июля, 18:21
 
МолдавияРоссияИгорь ДодонМайя СандуСНГ
 
 
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