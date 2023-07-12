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Отельеры считают, что систему классификации гостиниц нужно пересмотреть
Отельеры считают, что систему классификации гостиниц нужно пересмотреть - РИА Новости, 12.07.2023
Отельеры считают, что систему классификации гостиниц нужно пересмотреть
Туристическая отрасль единогласно считает, что систему обязательной классификации гостиниц в России необходимо сохранить, но она нуждается в перезагрузке,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:22
2023-07-12T17:22
2023-07-12T18:02
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сангаджи тарбаев
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Туристическая отрасль единогласно считает, что систему обязательной классификации гостиниц в России необходимо сохранить, но она нуждается в перезагрузке, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). "В последнее время звучали предложения по отмене классификации как избыточного административного барьера", – говорится в сообщении. В РСТ уточнили, что в настоящий момент в России работает 218 аккредитованных организаций, которые присваивают гостиницам "звездность". Согласно федеральному реестру, статус классифицированных имеют 21,4 тысячи гостиниц. "На практике не все гостиницы проходят обязательную классификацию, а штрафные санкции по суду применялись к нарушителям лишь дважды. Присвоенные звезды не всегда соответствуют реальному уровню инфраструктуры и сервиса, которые предлагаются туристам", – отметили в союзе. В процессе обсуждения эксперты РСТ выдвинули ряд предложений. В первую очередь, по их мнению, необходимо на региональном уровне сверить наличие у гостиниц свидетельств о классификации, без которых они не имеют права работать. "Кроме того, на заседании поднимался вопрос о повышении ответственности экспертов по классификации и аккредитованных органов за достоверность присваиваемых гостиницам категорий, а также о том, чтобы, возможно, передать право присвоения звезд государственным органам, уполномоченным в сфере туризма", – говорится в сообщении. Такая перезагрузка должна проводиться в несколько этапов, поскольку требует существенных изменений нормативно-правовой базы, "но она крайне необходима для эффективной работы инструмента регулирования отношений в сфере гостиничных услуг и защиты прав туристов", подчеркнули в РСТ. Вопрос о состоянии и совершенствовании системы классификации гостиниц поднимался на заседании комиссии по туриндустрии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии председателя комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева, РСТ, а также представителей профильных департаментов Минэкономразвития, Росаккредитации и Российской гостиничной ассоциации (РГА).
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, россия, сангаджи тарбаев, российский союз туриндустрии (рст), российский союз промышленников и предпринимателей, госдума рф, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Россия, Сангаджи Тарбаев, Российский союз туриндустрии (РСТ), Российский союз промышленников и предпринимателей, Госдума РФ, Туризм
Отельеры считают, что систему классификации гостиниц нужно пересмотреть
Эксперты: система классификации гостиниц в России нуждается в перезагрузке
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Туристическая отрасль единогласно считает, что систему обязательной классификации гостиниц в России необходимо сохранить, но она нуждается в перезагрузке, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
"В последнее время звучали предложения по отмене классификации как избыточного административного барьера", – говорится в сообщении.
В РСТ уточнили, что в настоящий момент в России работает 218 аккредитованных организаций, которые присваивают гостиницам "звездность". Согласно федеральному реестру, статус классифицированных имеют 21,4 тысячи гостиниц. "На практике не все гостиницы проходят обязательную классификацию, а штрафные санкции по суду применялись к нарушителям лишь дважды. Присвоенные звезды не всегда соответствуют реальному уровню инфраструктуры и сервиса, которые предлагаются туристам", – отметили в союзе.
В процессе обсуждения эксперты РСТ выдвинули ряд предложений. В первую очередь, по их мнению, необходимо на региональном уровне сверить наличие у гостиниц свидетельств о классификации, без которых они не имеют права работать. "Кроме того, на заседании поднимался вопрос о повышении ответственности экспертов по классификации и аккредитованных органов за достоверность присваиваемых гостиницам категорий, а также о том, чтобы, возможно, передать право присвоения звезд государственным органам, уполномоченным в сфере туризма", – говорится в сообщении.
Такая перезагрузка должна проводиться в несколько этапов, поскольку требует существенных изменений нормативно-правовой базы, "но она крайне необходима для эффективной работы инструмента регулирования отношений в сфере гостиничных услуг и защиты прав туристов", подчеркнули в РСТ.
Вопрос о состоянии и совершенствовании системы классификации гостиниц поднимался на заседании комиссии по туриндустрии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии председателя комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева, РСТ, а также представителей профильных департаментов Минэкономразвития, Росаккредитации и Российской гостиничной ассоциации (РГА).
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