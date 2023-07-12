https://ria.ru/20230712/osvyaschenie-1883811195.html

Скульптуру Архангела Михаила и колокола строящегося храма освятили в ЯНАО

Скульптуру Архангела Михаила и колокола строящегося храма освятили в ЯНАО - РИА Новости, 12.07.2023

Скульптуру Архангела Михаила и колокола строящегося храма освятили в ЯНАО

Чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов состоялся в среду на Соборной площади Салехарда возле строящегося храма в честь Преображения Господня, РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:02

2023-07-12T18:02

2023-07-12T18:04

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

салехард

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

религия

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САЛЕХАРД, 12 июл — РИА Новости. Чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов состоялся в среду на Соборной площади Салехарда возле строящегося храма в честь Преображения Господня, сообщает пресс-служба правительства региона. "В День святых апостолов Петра и Павла на Соборной площади возле строящегося храма в честь Преображения Господня состоялся чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов разных размеров весом от 4 до 810 килограммов. Чинопоследование молебна совершил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в мероприятии", - говорится в сообщении. Пятиметровая четырехтонная бронзовая фигура Архангела изготовлена два года назад в Москве в мастерской известного российского скульптора, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. Ангел с нимбом и крыльями за спиной облачен в античные доспехи, держит в правой руке меч, а в левой — православный крест. Скульптура установлена на железобетонную колонну, облицованную алым гранитом Люшань, привезенным из Китая. Нижняя часть основания стелы облицована темно-коричневым Дымовским гранитом, который добывается в Карелии, отмечает пресс-служба. "Храм Преображения Господня — это сердце Ямала, его столицы с очень глубокой многовековой историей православия. Первые казаки, которые пришли на эту землю, принесли слово Божие. Уверен, такой храм — новая веха развития духовности на всем российском Севере. Появится целый храмовый комплекс — это не только собор, но и новая православная гимназия. Она даст больше возможностей для религиозного воспитания детей, почитания традиций", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО. Глава региона вместе с владыкой Николаем оценили ход внутренних отделочных работ в соборе и поднялись на колокольню. В нижнем храме Преображения Господня идет монтаж иконостаса, сборка церковной мебели и мозаики. В верхнем храме идут работы по чистовой отделке, укладке напольной мраморной плитки и установке лифтового оборудования. Собор в честь Преображения Господня в Салехарде входит в число самых высоких сооружений в округе. Его высота сопоставима с двадцатиэтажным домом и составляет 64,8 метра, уточняют власти.

https://ria.ru/20230708/khram-1882990966.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, салехард, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), религия