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Скульптуру Архангела Михаила и колокола строящегося храма освятили в ЯНАО - РИА Новости, 12.07.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:02 12.07.2023 (обновлено: 18:04 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/osvyaschenie-1883811195.html
Скульптуру Архангела Михаила и колокола строящегося храма освятили в ЯНАО
Скульптуру Архангела Михаила и колокола строящегося храма освятили в ЯНАО - РИА Новости, 12.07.2023
Скульптуру Архангела Михаила и колокола строящегося храма освятили в ЯНАО
Чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов состоялся в среду на Соборной площади Салехарда возле строящегося храма в честь Преображения Господня, РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:02
2023-07-12T18:04
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
салехард
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
религия
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САЛЕХАРД, 12 июл — РИА Новости. Чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов состоялся в среду на Соборной площади Салехарда возле строящегося храма в честь Преображения Господня, сообщает пресс-служба правительства региона. "В День святых апостолов Петра и Павла на Соборной площади возле строящегося храма в честь Преображения Господня состоялся чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов разных размеров весом от 4 до 810 килограммов. Чинопоследование молебна совершил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в мероприятии", - говорится в сообщении. Пятиметровая четырехтонная бронзовая фигура Архангела изготовлена два года назад в Москве в мастерской известного российского скульптора, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. Ангел с нимбом и крыльями за спиной облачен в античные доспехи, держит в правой руке меч, а в левой — православный крест. Скульптура установлена на железобетонную колонну, облицованную алым гранитом Люшань, привезенным из Китая. Нижняя часть основания стелы облицована темно-коричневым Дымовским гранитом, который добывается в Карелии, отмечает пресс-служба. "Храм Преображения Господня — это сердце Ямала, его столицы с очень глубокой многовековой историей православия. Первые казаки, которые пришли на эту землю, принесли слово Божие. Уверен, такой храм — новая веха развития духовности на всем российском Севере. Появится целый храмовый комплекс — это не только собор, но и новая православная гимназия. Она даст больше возможностей для религиозного воспитания детей, почитания традиций", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО. Глава региона вместе с владыкой Николаем оценили ход внутренних отделочных работ в соборе и поднялись на колокольню. В нижнем храме Преображения Господня идет монтаж иконостаса, сборка церковной мебели и мозаики. В верхнем храме идут работы по чистовой отделке, укладке напольной мраморной плитки и установке лифтового оборудования. Собор в честь Преображения Господня в Салехарде входит в число самых высоких сооружений в округе. Его высота сопоставима с двадцатиэтажным домом и составляет 64,8 метра, уточняют власти.
https://ria.ru/20230708/khram-1882990966.html
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дмитрий артюхов, салехард, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), религия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Салехард, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Религия

Скульптуру Архангела Михаила и колокола строящегося храма освятили в ЯНАО

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов на Соборной площади Салехарда
Чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов на Соборной площади Салехарда - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа /
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САЛЕХАРД, 12 июл — РИА Новости. Чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов состоялся в среду на Соборной площади Салехарда возле строящегося храма в честь Преображения Господня, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В День святых апостолов Петра и Павла на Соборной площади возле строящегося храма в честь Преображения Господня состоялся чин освящения скульптуры Архангела Михаила и 13 колоколов разных размеров весом от 4 до 810 килограммов. Чинопоследование молебна совершил архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в мероприятии", - говорится в сообщении.
Пятиметровая четырехтонная бронзовая фигура Архангела изготовлена два года назад в Москве в мастерской известного российского скульптора, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. Ангел с нимбом и крыльями за спиной облачен в античные доспехи, держит в правой руке меч, а в левой — православный крест. Скульптура установлена на железобетонную колонну, облицованную алым гранитом Люшань, привезенным из Китая. Нижняя часть основания стелы облицована темно-коричневым Дымовским гранитом, который добывается в Карелии, отмечает пресс-служба.
«
"Храм Преображения Господня — это сердце Ямала, его столицы с очень глубокой многовековой историей православия. Первые казаки, которые пришли на эту землю, принесли слово Божие. Уверен, такой храм — новая веха развития духовности на всем российском Севере. Появится целый храмовый комплекс — это не только собор, но и новая православная гимназия. Она даст больше возможностей для религиозного воспитания детей, почитания традиций", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО.
Глава региона вместе с владыкой Николаем оценили ход внутренних отделочных работ в соборе и поднялись на колокольню. В нижнем храме Преображения Господня идет монтаж иконостаса, сборка церковной мебели и мозаики. В верхнем храме идут работы по чистовой отделке, укладке напольной мраморной плитки и установке лифтового оборудования.
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Собор в честь Преображения Господня в Салехарде входит в число самых высоких сооружений в округе. Его высота сопоставима с двадцатиэтажным домом и составляет 64,8 метра, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховСалехардЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Религия
 
 
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