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В G7 назвали дальнобойное оружие для Киева одним из приоритетов поставок - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 12.07.2023 (обновлено: 17:28 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883798198.html
В G7 назвали дальнобойное оружие для Киева одним из приоритетов поставок
В G7 назвали дальнобойное оружие для Киева одним из приоритетов поставок - РИА Новости, 12.07.2023
В G7 назвали дальнобойное оружие для Киева одним из приоритетов поставок
Страны-члены G7 определили приоритет в поставках Украине — оружие дальнего радиуса действия, говорится в декларации членов "семерки", опубликованной на сайте... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:02
2023-07-12T17:28
специальная военная операция на украине
g7
украина
сергей лавров
нато
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Страны-члены G7 определили приоритет в поставках Украине — оружие дальнего радиуса действия, говорится в декларации членов "семерки", опубликованной на сайте правительства Великобритании."В приоритет ставится противовоздушная оборона, артиллерия и оружие дальнего огневого поражения", — говорится в тексте документа.По данным газеты New York Times, Белый дом обсуждает возможность поставок Киеву тактических ракет ATACMS, способных поражать цели на территории Крыма. Дальность этих ракет составляет около 305 километров, что примерно на 64 километра больше, чем у ракет Storm Shadow, которые поставляют Киеву Франция и Великобритания.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия — как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP, которые являются аналогами Storm Shadow. СМИ сообщали, что Украина получит 50 ракет SCALP, причем поставки уже начались.Спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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g7, украина, сергей лавров, нато, россия, великобритания
Специальная военная операция на Украине, G7, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Великобритания
В G7 назвали дальнобойное оружие для Киева одним из приоритетов поставок

G7 назвала оружие дальнего радиуса действия для Украины одним из приоритетов для поставок

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Страны-члены G7 определили приоритет в поставках Украине — оружие дальнего радиуса действия, говорится в декларации членов "семерки", опубликованной на сайте правительства Великобритании.
"В приоритет ставится противовоздушная оборона, артиллерия и оружие дальнего огневого поражения", — говорится в тексте документа.
По данным газеты New York Times, Белый дом обсуждает возможность поставок Киеву тактических ракет ATACMS, способных поражать цели на территории Крыма. Дальность этих ракет составляет около 305 километров, что примерно на 64 километра больше, чем у ракет Storm Shadow, которые поставляют Киеву Франция и Великобритания.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении Франции передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия — как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах SCALP, которые являются аналогами Storm Shadow. СМИ сообщали, что Украина получит 50 ракет SCALP, причем поставки уже начались.
Спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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11 июля, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеG7УкраинаСергей ЛавровНАТОРоссияВеликобритания
 
 
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