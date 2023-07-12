https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883725347.html

Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины

Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины

Владимир Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия, он намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:07

2023-07-12T14:07

2023-07-12T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия, он намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом США Джо Байденом. "Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся, я буду поднимать этот вопрос", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах Scalp, которые являются аналогами Storm Shadow. Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли на призывы передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, что такие поставки позволили бы наносить удары вглубь России, а этого США категорически не хочет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/scalp-1883607249.html

https://ria.ru/20230702/rakety-1881762796.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр