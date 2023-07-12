Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины
Зеленский заявил, что дефицит дальнобойного оружия в ВСУ остался и он поднимет этот вопрос
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия, он намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом США Джо Байденом.
"Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся, я буду поднимать этот вопрос", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах Scalp, которые являются аналогами Storm Shadow.
Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли на призывы передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, что такие поставки позволили бы наносить удары вглубь России, а этого США категорически не хочет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".