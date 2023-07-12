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Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883725347.html
Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины
Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины
Владимир Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия, он намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:07
2023-07-12T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия, он намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом США Джо Байденом. "Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся, я буду поднимать этот вопрос", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах Scalp, которые являются аналогами Storm Shadow. Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли на призывы передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, что такие поставки позволили бы наносить удары вглубь России, а этого США категорически не хочет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230711/scalp-1883607249.html
https://ria.ru/20230702/rakety-1881762796.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия у Украины

Зеленский заявил, что дефицит дальнобойного оружия в ВСУ остался и он поднимет этот вопрос

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о дефиците дальнобойного оружия, он намерен обсудить этот вопрос на встрече с президентом США Джо Байденом.
"Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся, я буду поднимать этот вопрос", - заявил он на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
СМИ: у Франции из-за Украины останется менее 400 дальнобойных ракет
11 июля, 19:06
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Как уточнял телеканал LCI, речь идет о ракетах Scalp, которые являются аналогами Storm Shadow.
Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли на призывы передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, что такие поставки позволили бы наносить удары вглубь России, а этого США категорически не хочет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Шольц заявил об отказе Германии передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus
2 июля, 17:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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