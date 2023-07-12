https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883656476.html

Эксперт заявил, как следует расценивать новые поставки оружия Киеву

Эксперт заявил, как следует расценивать новые поставки оружия Киеву - РИА Новости, 12.07.2023

Эксперт заявил, как следует расценивать новые поставки оружия Киеву

Поставки США кассетных боеприпасов и намерение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия - риторическая форма размена для НАТО и Киева, цель... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T07:23

2023-07-12T07:23

2023-07-12T07:23

специальная военная операция на украине

украина

россия

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алексей мартынов (политолог)

нато

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Поставки США кассетных боеприпасов и намерение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия - риторическая форма размена для НАТО и Киева, цель которой - подрыв политического устоя России, заявил в среду РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. "Это риторическая форма размена, а в этой риторической форме они продолжают свою линию, в которой Украина уже принесена в жертву изначально на стадии планирования. В их понимании Украины нет. Точно так же они вели себя в Афганистане, в Ливии", - сказал Мартынов. По его мнению, линия США и других стран, поставляющих вооружение Украине преследуют единственную цель - подорвать экономические и политические устои России. "Их логика заключается в том, что чем дольше они будут стимулировать продолжение всей этой истории, тем больше Россия потратит денег на военные нужды, чем дольше продлится спецоперация на Украине, тем больше шансов, что это надоест внутри страны, отразится на внутренней политике, что они смогут каким-то образом воздействовать на настроения внутри России и сами граждане поддержат внутренний мятеж, цветную революцию", - добавил эксперт. Мартынов подчеркнул, что "прискорбно в этих рядах видеть выпрыгивающую из собственных ботинок Францию, а именно Макрона, который старается выше всех в этом смысле отличиться". Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/postavki-1883630788.html

https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883541153.html

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украина, россия, сша, алексей мартынов (политолог), нато, вооруженные силы украины, в мире