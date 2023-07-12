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Замминистра образования Бурятии арестован за езду в наркотическом опьянении - РИА Новости, 12.07.2023
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05:50 12.07.2023 (обновлено: 11:21 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/opyanenie-1883652475.html
Замминистра образования Бурятии арестован за езду в наркотическом опьянении
Замминистра образования Бурятии арестован за езду в наркотическом опьянении - РИА Новости, 12.07.2023
Замминистра образования Бурятии арестован за езду в наркотическом опьянении
Суд арестовал на 10 суток и.о. заместителя министра образования Бурятии Батора Цыренжапова за вождение в наркотическом опьянении. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:50
2023-07-12T11:21
происшествия
улан-удэ
россия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 12 июл - РИА Новости. Суд арестовал на 10 суток и.о. заместителя министра образования Бурятии Батора Цыренжапова за вождение в наркотическом опьянении.Высокопоставленного чиновника остановили сотрудники ДПС в ночь на 7 июля, когда он ехал на Toyota Vitz по проспекту Автомобилистов в Улан-Удэ – водитель показался им неадекватным."От освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.Имя водителя официально не раскрывается, но источник в правоохранительных органах подтвердил агентству, что речь о Цыренжапове.В отношении него составили протокол ти 3 статьи 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде и без прав), а "мировым судьей назначено 10 суток административного ареста", рассказали в МВД.Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, Цыренжапов является исполняющим обязанности замминистра образования Бурятии. На эту должность он был назначен в прошлом году.Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить Цыренжапова за этот инцидент.
https://ria.ru/20230711/delo-1883618478.html
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происшествия, улан-удэ, россия, алексей цыденов
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Алексей Цыденов
Замминистра образования Бурятии арестован за езду в наркотическом опьянении

Замминистра образования Бурятии Цыренжапова арестовали за езду в наркотическом опьянении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 12 июл - РИА Новости. Суд арестовал на 10 суток и.о. заместителя министра образования Бурятии Батора Цыренжапова за вождение в наркотическом опьянении.
Высокопоставленного чиновника остановили сотрудники ДПС в ночь на 7 июля, когда он ехал на Toyota Vitz по проспекту Автомобилистов в Улан-Удэ – водитель показался им неадекватным.
"От освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Имя водителя официально не раскрывается, но источник в правоохранительных органах подтвердил агентству, что речь о Цыренжапове.
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В отношении него составили протокол ти 3 статьи 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде и без прав), а "мировым судьей назначено 10 суток административного ареста", рассказали в МВД.
Как позднее уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, Цыренжапов является исполняющим обязанности замминистра образования Бурятии. На эту должность он был назначен в прошлом году.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить Цыренжапова за этот инцидент.
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