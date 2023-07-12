https://ria.ru/20230712/olenenok-1883676571.html

В филиале Московского зоопарка родился пятнистый олененок

В филиале Московского зоопарка родился пятнистый олененок - РИА Новости, 12.07.2023

В филиале Московского зоопарка родился пятнистый олененок

Пятнистый олененок появился на свет в филиале Московского зоопарка "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", сообщила пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:36

2023-07-12T10:36

2023-07-12T10:39

хорошие новости

великий устюг

калужская область

дед мороз

московский зоопарк

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пятнистый олененок появился на свет в филиале Московского зоопарка "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", сообщила пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале. "В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" пополнение. В начале июля на свет появился олененок у пятнистых оленей. Это первое потомство у нашей пары, которая приехала в Зоосад в Великом Устюге меньше двух лет назад еще совсем юными", - говорится в сообщении. Отмечается, что сами молодые родители появились на свет в "Парке птиц" в Калужской области, а в филиал московского зоопарка попали в 2021 году.

https://ria.ru/20230710/kapitosha-1883397306.html

великий устюг

калужская область

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Дарья Буймова

великий устюг, калужская область, дед мороз, московский зоопарк