https://ria.ru/20230712/olenenok-1883676571.html
В филиале Московского зоопарка родился пятнистый олененок
В филиале Московского зоопарка родился пятнистый олененок - РИА Новости, 12.07.2023
В филиале Московского зоопарка родился пятнистый олененок
Пятнистый олененок появился на свет в филиале Московского зоопарка "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", сообщила пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:36
2023-07-12T10:36
2023-07-12T10:39
хорошие новости
великий устюг
калужская область
дед мороз
московский зоопарк
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пятнистый олененок появился на свет в филиале Московского зоопарка "Зоосаде в вотчине Деда Мороза", сообщила пресс-служба зоопарка в своем телеграм-канале. "В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" пополнение. В начале июля на свет появился олененок у пятнистых оленей. Это первое потомство у нашей пары, которая приехала в Зоосад в Великом Устюге меньше двух лет назад еще совсем юными", - говорится в сообщении. Отмечается, что сами молодые родители появились на свет в "Парке птиц" в Калужской области, а в филиал московского зоопарка попали в 2021 году.
https://ria.ru/20230710/kapitosha-1883397306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великий устюг, калужская область, дед мороз, московский зоопарк
Хорошие новости, Великий Устюг, Калужская область, Дед Мороз, Московский зоопарк
В филиале Московского зоопарка родился пятнистый олененок
В филиале Московского зоопарка в вотчине Деда Мороза родился пятнистый олененок