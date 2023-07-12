https://ria.ru/20230712/obvineniya-1883806187.html
Гатилов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ООН по Крыму
Гатилов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ООН по Крыму - РИА Новости, 12.07.2023
Гатилов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ООН по Крыму
Россия не признает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, инициировавшую доклад генсека организации о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, Москва... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:38
2023-07-12T17:38
2023-07-12T17:39
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости. Россия не признает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, инициировавшую доклад генсека организации о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, Москва отвергает обвинения, содержащиеся в этом докладе, заявил постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Повторяем принципиальную позицию России о непризнании резолюций Генассамблеи ООН, инспирирующих доклады генсекретаря по ситуации в Крыму. Категорически отвергаем содержащиеся в них лживые измышления", - сказал он в ответ на представление главой УВКПЧ Фолькером Тюрком доклада о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе перед Советом ООН по правам человека. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что Москва сожалеет о растущей практике двойных стандартов со стороны Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и правозащитных механизмов ООН наряду с западными странами и считает, что без уважения суверенитета, культуры и религии каждого государства у этих механизмов нет будущего.
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в мире, россия, геннадий гатилов, оон, генеральная ассамблея оон, севастополь, здоровье - общество, москва
В мире, Россия, Геннадий Гатилов, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Севастополь, Здоровье - Общество, Москва
Гатилов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ООН по Крыму
Гатилов: Россия категорически отвергает обвинения, содержащиеся в докладе ООН по Крыму