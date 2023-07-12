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Гатилов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ООН по Крыму - РИА Новости, 12.07.2023
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17:38 12.07.2023 (обновлено: 17:39 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/obvineniya-1883806187.html
Гатилов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ООН по Крыму
Гатилов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ООН по Крыму - РИА Новости, 12.07.2023
Гатилов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ООН по Крыму
Россия не признает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, инициировавшую доклад генсека организации о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, Москва... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:38
2023-07-12T17:39
в мире
россия
геннадий гатилов
оон
генеральная ассамблея оон
севастополь
здоровье - общество
москва
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости. Россия не признает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, инициировавшую доклад генсека организации о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, Москва отвергает обвинения, содержащиеся в этом докладе, заявил постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Повторяем принципиальную позицию России о непризнании резолюций Генассамблеи ООН, инспирирующих доклады генсекретаря по ситуации в Крыму. Категорически отвергаем содержащиеся в них лживые измышления", - сказал он в ответ на представление главой УВКПЧ Фолькером Тюрком доклада о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе перед Советом ООН по правам человека. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что Москва сожалеет о растущей практике двойных стандартов со стороны Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и правозащитных механизмов ООН наряду с западными странами и считает, что без уважения суверенитета, культуры и религии каждого государства у этих механизмов нет будущего.
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в мире, россия, геннадий гатилов, оон, генеральная ассамблея оон, севастополь, здоровье - общество, москва
В мире, Россия, Геннадий Гатилов, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Севастополь, Здоровье - Общество, Москва
Гатилов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения ООН по Крыму

Гатилов: Россия категорически отвергает обвинения, содержащиеся в докладе ООН по Крыму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 июл – РИА Новости. Россия не признает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, инициировавшую доклад генсека организации о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, Москва отвергает обвинения, содержащиеся в этом докладе, заявил постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Повторяем принципиальную позицию России о непризнании резолюций Генассамблеи ООН, инспирирующих доклады генсекретаря по ситуации в Крыму. Категорически отвергаем содержащиеся в них лживые измышления", - сказал он в ответ на представление главой УВКПЧ Фолькером Тюрком доклада о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе перед Советом ООН по правам человека.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что Москва сожалеет о растущей практике двойных стандартов со стороны Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и правозащитных механизмов ООН наряду с западными странами и считает, что без уважения суверенитета, культуры и религии каждого государства у этих механизмов нет будущего.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Российский дипломат заявил о недосказанностях в докладе УВКПЧ по Украине
Вчера, 16:27
 
В миреРоссияГеннадий ГатиловООНГенеральная Ассамблея ООНСевастопольЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
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