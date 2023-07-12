https://ria.ru/20230712/obstrely-1883656120.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 12.07.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска утром выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и 6 снарядов того же калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T07:13

2023-07-12T07:13

2023-07-12T07:13

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска утром выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и 6 снарядов того же калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): 6.40 - выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230712/aviatsiya-1883655945.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия