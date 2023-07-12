https://ria.ru/20230712/obstrely-1883648302.html

ВСУ ночью выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ ночью выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 12.07.2023

ВСУ ночью выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 02.50 выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T03:33

2023-07-12T03:33

2023-07-12T03:33

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 02.50 выпустили 5 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02:50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230711/obstrel-1883626192.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия