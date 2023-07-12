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Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.07.2023
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 267 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:10
2023-07-12T00:10
2023-07-12T00:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 267 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 267 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка, Луганское.
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 50 раз обстреляли Донбасс