https://ria.ru/20230712/obstrel-1883824725.html
Украинские военные обстреляли школу в Донецке
Украинские военные обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 12.07.2023
Украинские военные обстреляли школу в Донецке
Школа в Кировском районе Донецка оказалась под обстрелом со стороны украинских войск, снаряды попали в детскую площадку, сообщил в своем телеграм-канале мэр... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:35
2023-07-12T18:35
2023-07-12T18:42
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Школа в Кировском районе Донецка оказалась под обстрелом со стороны украинских войск, снаряды попали в детскую площадку, сообщил в своем телеграм-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин."Украинские нацисты продолжают целенаправленно уничтожать мирную инфраструктуру нашего города. При обстреле Кировского района под обстрелом оказалась школа №85. Вражеские снаряды попали в детскую площадку, в учебном заведении повреждено 18 оконных блоков", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о восьми обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли школу в Донецке
Мэр Кулемзин: при украинском обстреле школы в Донецке снаряды попали в детскую площадку