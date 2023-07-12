https://ria.ru/20230712/obstrel-1883824725.html

Украинские военные обстреляли школу в Донецке

Украинские военные обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 12.07.2023

Украинские военные обстреляли школу в Донецке

Школа в Кировском районе Донецка оказалась под обстрелом со стороны украинских войск, снаряды попали в детскую площадку, сообщил в своем телеграм-канале мэр... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:35

2023-07-12T18:35

2023-07-12T18:42

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Школа в Кировском районе Донецка оказалась под обстрелом со стороны украинских войск, снаряды попали в детскую площадку, сообщил в своем телеграм-канале мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин."Украинские нацисты продолжают целенаправленно уничтожать мирную инфраструктуру нашего города. При обстреле Кировского района под обстрелом оказалась школа №85. Вражеские снаряды попали в детскую площадку, в учебном заведении повреждено 18 оконных блоков", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о восьми обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк