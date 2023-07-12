https://ria.ru/20230712/obstrel-1883758254.html
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую
Украинские войска за десять минут выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:19
2023-07-12T15:19
2023-07-12T15:19
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 14.30 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра. О последствиях ничего не известно. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230712/yasinovataya-1883754970.html
https://ria.ru/20230712/obstrel-1883739338.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой 14 снарядов натовского калибра