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ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/obstrel-1883758254.html
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую
Украинские войска за десять минут выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:19
2023-07-12T15:19
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 14.30 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра. О последствиях ничего не известно. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230712/yasinovataya-1883754970.html
https://ria.ru/20230712/obstrel-1883739338.html
ясиноватая
семеновка (краматорск)
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происшествия, ясиноватая, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Семеновка (Краматорск), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ еще раз обстреляли Ясиноватую

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой 14 снарядов натовского калибра

© Фото : Глава Администрации г. Ясиноватая Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела города Ясиноватая
Последствия обстрела города Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Глава Администрации г. Ясиноватая Дмитрий Шевченко/Telegram
Последствия обстрела города Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Вчера, 15:12
Кроме того, в 14.30 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра. О последствиях ничего не известно.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяСеменовка (Краматорск)Донецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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