https://ria.ru/20230712/oborudovanie-1883829170.html

Страны G7 определили шаги в случае "нового нападения" России на Украину

Страны G7 определили шаги в случае "нового нападения" России на Украину - РИА Новости, 12.07.2023

Страны G7 определили шаги в случае "нового нападения" России на Украину

Страны G7 намерены в случае "нового нападения" со стороны РФ поставить Киеву современное военное оборудование для наземных, воздушных и морских сил, говорится в РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:47

2023-07-12T18:47

2023-07-12T18:51

россия

дмитрий песков

нато

g7

сергей лавров

киев

украина

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 намерены в случае "нового нападения" со стороны РФ поставить Киеву современное военное оборудование для наземных, воздушных и морских сил, говорится в совместной декларации в поддержку Украины. "В случае вооруженного нападения со стороны России в будущем, мы намерены провести немедленные консультации с Украиной для определения соответствующих следующих шагов. Мы намерены в соответствии с нашими правовыми и конституционными требованиями обеспечить Украину оперативной и постоянной помощью в обеспечении безопасности, современной военной техникой на суше, в море и в воздухе", - говорится в тексте декларации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230712/deklaratsiya-1883818787.html

https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883796094.html

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киев

украина

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россия, дмитрий песков, нато, g7, сергей лавров, киев, украина