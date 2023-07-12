https://ria.ru/20230712/oborona-1883640486.html
Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России
Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России - РИА Новости, 12.07.2023
Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России
НАТО необходимо пересмотреть слова о том, что альянс носит исключительно оборонительный характер, написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:27
2023-07-12T00:27
2023-07-12T09:36
сша
финляндия
россия
дмитрий песков
скотт риттер
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. НАТО необходимо пересмотреть слова о том, что альянс носит исключительно оборонительный характер, написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в Twitter."НАТО и США нужно поработать над своими заявлениями. Первое: НАТО — оборонительный альянс. Второе — присоединение Финляндии к НАТО вынуждает Россию защищать более обширную границу. Зачем России беспокоиться о защите границ от альянса, который исключительно оборонительный по природе?" — задал вопрос разведчик.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.В ночь на 31 марта все страны — члены Североатлантического альянса ратифицировали заявку Финляндии на вступление в блок.
https://ria.ru/20230711/nato-1883637369.html
сша
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, финляндия, россия, дмитрий песков, скотт риттер, нато
США, Финляндия, Россия, Дмитрий Песков, Скотт Риттер, НАТО
Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России
Экс-разведчик Риттер: НАТО стоит пересмотреть заявление об оборонительной цели альянса