https://ria.ru/20230712/oborona-1883640486.html

Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России

Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России - РИА Новости, 12.07.2023

Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России

НАТО необходимо пересмотреть слова о том, что альянс носит исключительно оборонительный характер, написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:27

2023-07-12T00:27

2023-07-12T09:36

сша

финляндия

россия

дмитрий песков

скотт риттер

нато

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. НАТО необходимо пересмотреть слова о том, что альянс носит исключительно оборонительный характер, написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в Twitter."НАТО и США нужно поработать над своими заявлениями. Первое: НАТО — оборонительный альянс. Второе — присоединение Финляндии к НАТО вынуждает Россию защищать более обширную границу. Зачем России беспокоиться о защите границ от альянса, который исключительно оборонительный по природе?" — задал вопрос разведчик.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.В ночь на 31 марта все страны — члены Североатлантического альянса ратифицировали заявку Финляндии на вступление в блок.

https://ria.ru/20230711/nato-1883637369.html

сша

финляндия

россия

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сша, финляндия, россия, дмитрий песков, скотт риттер, нато