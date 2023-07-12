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Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России - РИА Новости, 12.07.2023
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00:27 12.07.2023 (обновлено: 09:36 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/oborona-1883640486.html
Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России
Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России - РИА Новости, 12.07.2023
Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России
НАТО необходимо пересмотреть слова о том, что альянс носит исключительно оборонительный характер, написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:27
2023-07-12T09:36
сша
финляндия
россия
дмитрий песков
скотт риттер
нато
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. НАТО необходимо пересмотреть слова о том, что альянс носит исключительно оборонительный характер, написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в Twitter.&quot;НАТО и США нужно поработать над своими заявлениями. Первое: НАТО — оборонительный альянс. Второе — присоединение Финляндии к НАТО вынуждает Россию защищать более обширную границу. Зачем России беспокоиться о защите границ от альянса, который исключительно оборонительный по природе?&quot; — задал вопрос разведчик.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.В ночь на 31 марта все страны — члены Североатлантического альянса ратифицировали заявку Финляндии на вступление в блок.
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сша, финляндия, россия, дмитрий песков, скотт риттер, нато
США, Финляндия, Россия, Дмитрий Песков, Скотт Риттер, НАТО
Бывший американский разведчик задал НАТО неудобный вопрос о России

Экс-разведчик Риттер: НАТО стоит пересмотреть заявление об оборонительной цели альянса

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. НАТО необходимо пересмотреть слова о том, что альянс носит исключительно оборонительный характер, написал бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в Twitter.
«

"НАТО и США нужно поработать над своими заявлениями. Первое: НАТО — оборонительный альянс. Второе — присоединение Финляндии к НАТО вынуждает Россию защищать более обширную границу. Зачем России беспокоиться о защите границ от альянса, который исключительно оборонительный по природе?" — задал вопрос разведчик.

Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
В ночь на 31 марта все страны — члены Североатлантического альянса ратифицировали заявку Финляндии на вступление в блок.
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