Министр обороны Нидерландов рассказала, чем страна поможет Украине
Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: страна делает акцент на помощи Украине с ПВО и F-16
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нидерланды делают акцент в военной поддержке Украины на помощи с системами ПВО и истребителями F-16, заявила в среду и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на своей странице в Twitter.
"Встретилась с президентом Украины (Владимиром - ред.) Зеленским и министром обороны (Алексеем - ред.) Резниковым. Подтвердила нашу приверженность продолжению военной помощи в рамках широких гарантий безопасности для Украины. Противовоздушная оборона и возможности F-16 - ключевой элемент нашего двустороннего вклада в эти глобальные усилия", - написала Оллонгрен.
Ранее в среду Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте начать подготовку украинских пилотов в августе. Сама Оллонгрен сказала, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 может занять 6-8 месяцев. Во вторник она также заявила, что Нидерланды предоставят свои истребители для учебного центра в Румынии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".