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В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 12.07.2023
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19:49 12.07.2023 (обновлено: 20:14 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/nepogoda-1883842772.html
В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 12.07.2023
В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Режим повышенной готовности из-за непогоды введён в Анапе, городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:49
2023-07-12T20:14
анапа
туапсинский район
вениамин кондратьев
происшествия
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СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за непогоды введён в Анапе, городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в среду в пресс-службе горадминистрации."В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в заявлении телеграмм-канала администрации города.Отмечается, что коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. "Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий", - предупредили в ведомстве.В среду губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди - за 3 часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать.Режим ЧС действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Краевая прокуратура сообщала, что жертв и пострадавших из-за стихии нет. При этом, по данным оперштаба региона, три человека числятся пропавшими.
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анапа
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анапа, туапсинский район, вениамин кондратьев, происшествия
Анапа, Туапсинский район, Вениамин Кондратьев, Происшествия
В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Анапе из-за непогоды городские и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя
Прохожие во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за непогоды введён в Анапе, городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в среду в пресс-службе горадминистрации.
«
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в заявлении телеграмм-канала администрации города.
Отмечается, что коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. "Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий", - предупредили в ведомстве.
В среду губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди - за 3 часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать.
Режим ЧС действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Краевая прокуратура сообщала, что жертв и пострадавших из-за стихии нет. При этом, по данным оперштаба региона, три человека числятся пропавшими.
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