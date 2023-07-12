https://ria.ru/20230712/nepogoda-1883842772.html

В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 12.07.2023

В Анапе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Режим повышенной готовности из-за непогоды введён в Анапе, городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:49

2023-07-12T19:49

2023-07-12T20:14

анапа

туапсинский район

вениамин кондратьев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06774e6e817c0283606162aa152f7bf6.jpg

СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за непогоды введён в Анапе, городские и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в среду в пресс-службе горадминистрации."В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования "Повышенная готовность", - говорится в заявлении телеграмм-канала администрации города.Отмечается, что коммунальные и экстренные службы переведены на усиленный режим работы. "Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС, проверить запас сил и средств на случай ухудшения погодных условий", - предупредили в ведомстве.В среду губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди - за 3 часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать.Режим ЧС действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Краевая прокуратура сообщала, что жертв и пострадавших из-за стихии нет. При этом, по данным оперштаба региона, три человека числятся пропавшими.

https://ria.ru/20230710/podtoplenie-1883188873.html

анапа

туапсинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анапа, туапсинский район, вениамин кондратьев, происшествия