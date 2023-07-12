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"Неделя экономики" пройдет в рамках Московского урбанистического форума - РИА Новости, 12.07.2023
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10:10 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/nedelya-1883619457.html
"Неделя экономики" пройдет в рамках Московского урбанистического форума
"Неделя экономики" пройдет в рамках Московского урбанистического форума - РИА Новости, 12.07.2023
"Неделя экономики" пройдет в рамках Московского урбанистического форума
"Неделя экономики", посвященная результатам и перспективам экономического развития столицы, пройдет в рамках Московского урбанистического форума, сообщил... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:10
2023-07-12T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Неделя экономики", посвященная результатам и перспективам экономического развития столицы, пройдет в рамках Московского урбанистического форума, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В ходе "Недели экономики", которая пройдет в парке "Зарядье" с 21 по 25 августа, все желающие смогут узнать о значимых проектах экономического развития города, работе по улучшению инвестиционного климата, мерах поддержки бизнеса и механизмах государственно-частного партнерства", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Спикерами мероприятия станут представители органов власти, различных отраслей бизнеса, а также ведущих вузов. В частности, слушателям расскажут об инструментах привлечения инвестиций, механизмах поиска новых поставщиков, возможностях для локализации производств, уточняется в сообщении.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)

"Неделя экономики" пройдет в рамках Московского урбанистического форума

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Неделя экономики", посвященная результатам и перспективам экономического развития столицы, пройдет в рамках Московского урбанистического форума, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В ходе "Недели экономики", которая пройдет в парке "Зарядье" с 21 по 25 августа, все желающие смогут узнать о значимых проектах экономического развития города, работе по улучшению инвестиционного климата, мерах поддержки бизнеса и механизмах государственно-частного партнерства", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Спикерами мероприятия станут представители органов власти, различных отраслей бизнеса, а также ведущих вузов. В частности, слушателям расскажут об инструментах привлечения инвестиций, механизмах поиска новых поставщиков, возможностях для локализации производств, уточняется в сообщении.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Заммэра Ефимов: инвестпортал Москвы стал победителем национальной премии
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваМосковский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)
 
 
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