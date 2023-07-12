https://ria.ru/20230712/nedelya-1883619457.html

"Неделя экономики" пройдет в рамках Московского урбанистического форума

"Неделя экономики" пройдет в рамках Московского урбанистического форума - РИА Новости, 12.07.2023

"Неделя экономики" пройдет в рамках Московского урбанистического форума

"Неделя экономики", посвященная результатам и перспективам экономического развития столицы, пройдет в рамках Московского урбанистического форума, сообщил... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:10

2023-07-12T10:10

2023-07-12T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Неделя экономики", посвященная результатам и перспективам экономического развития столицы, пройдет в рамках Московского урбанистического форума, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В ходе "Недели экономики", которая пройдет в парке "Зарядье" с 21 по 25 августа, все желающие смогут узнать о значимых проектах экономического развития города, работе по улучшению инвестиционного климата, мерах поддержки бизнеса и механизмах государственно-частного партнерства", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Спикерами мероприятия станут представители органов власти, различных отраслей бизнеса, а также ведущих вузов. В частности, слушателям расскажут об инструментах привлечения инвестиций, механизмах поиска новых поставщиков, возможностях для локализации производств, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230706/investportal-1882645963.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)