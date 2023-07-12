https://ria.ru/20230712/nato-1883798054.html

СМИ: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах

СМИ: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах

На Украине опасаются, что Германия и другие западные страны хотят использовать членство Киева в НАТО в качестве разменной монеты в ходе будущих мирных... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:01

2023-07-12T17:01

2023-07-12T17:01

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

politico

германия

киев

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Украине опасаются, что Германия и другие западные страны хотят использовать членство Киева в НАТО в качестве разменной монеты в ходе будущих мирных переговоров с Россией, сообщает газета Politico со ссылкой на украинского чиновника. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. По данным издания, украинские чиновники остались недовольны коммюнике из-за размытых формулировок и отсутствия сроков вступления в альянс. Изложенные в документе условия непонятны, отметило одно из должностных лиц. "Теперь среди принимающих решения лиц на Украине существуют страхи, что Германия и другие хотят использовать потенциальное членство в НАТО в качестве разменной монеты в будущих мирных переговорах с Россией", - говорится в сообщении. По словам украинского чиновника, есть "ощущение, что есть что-то еще, чего мы не знаем". При этом, как считают некоторые экономисты с Украины, только вступление в альянс предоставит Киеву безопасность, необходимую для привлечения инвестиций на восстановление страны.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883797008.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883792705.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, politico, германия, киев