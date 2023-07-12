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СМИ: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах - РИА Новости, 12.07.2023
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17:01 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/nato-1883798054.html
СМИ: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах
СМИ: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах
На Украине опасаются, что Германия и другие западные страны хотят использовать членство Киева в НАТО в качестве разменной монеты в ходе будущих мирных... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:01
2023-07-12T17:01
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
politico
германия
киев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Украине опасаются, что Германия и другие западные страны хотят использовать членство Киева в НАТО в качестве разменной монеты в ходе будущих мирных переговоров с Россией, сообщает газета Politico со ссылкой на украинского чиновника. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. По данным издания, украинские чиновники остались недовольны коммюнике из-за размытых формулировок и отсутствия сроков вступления в альянс. Изложенные в документе условия непонятны, отметило одно из должностных лиц. "Теперь среди принимающих решения лиц на Украине существуют страхи, что Германия и другие хотят использовать потенциальное членство в НАТО в качестве разменной монеты в будущих мирных переговорах с Россией", - говорится в сообщении. По словам украинского чиновника, есть "ощущение, что есть что-то еще, чего мы не знаем". При этом, как считают некоторые экономисты с Украины, только вступление в альянс предоставит Киеву безопасность, необходимую для привлечения инвестиций на восстановление страны.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883797008.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, politico, германия, киев
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Politico, Германия, Киев
СМИ: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах

Politico: членство Киева в НАТО может стать разменной монетой в переговорах с Россией

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На Украине опасаются, что Германия и другие западные страны хотят использовать членство Киева в НАТО в качестве разменной монеты в ходе будущих мирных переговоров с Россией, сообщает газета Politico со ссылкой на украинского чиновника.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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По данным издания, украинские чиновники остались недовольны коммюнике из-за размытых формулировок и отсутствия сроков вступления в альянс. Изложенные в документе условия непонятны, отметило одно из должностных лиц. "Теперь среди принимающих решения лиц на Украине существуют страхи, что Германия и другие хотят использовать потенциальное членство в НАТО в качестве разменной монеты в будущих мирных переговорах с Россией", - говорится в сообщении.
По словам украинского чиновника, есть "ощущение, что есть что-то еще, чего мы не знаем".
При этом, как считают некоторые экономисты с Украины, только вступление в альянс предоставит Киеву безопасность, необходимую для привлечения инвестиций на восстановление страны.
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