СМИ: США должны сделать из Украины сильную страну, а не тянуть ее в НАТО
Колумнист Politico Фридман: США должны сделать из Украины дикобраза, а не тянуть ее в НАТО
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. США должны сделать из Украины "дикобраза", то есть превратить ее в сильную нейтральную страну, вместо того чтобы давать неработающие гарантии безопасности, такое мнение выразил колумнист издания Politico Бенджамин Фридман.
Страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных "гарантиях безопасности" Украине, сообщает газета Financial Times. Отмечается, что гарантии безопасности Киеву предусматривают поставки современной военной техники, в том числе воздушной и морской. При этом Украина в обмен на них обязуется провести реформы, в частности обеспечить гражданский контроль над военными.
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"Несмотря на то, что США не хотят сражаться за Украину, они продемонстрировали, что охотно ее вооружают. Вашингтону следует и далее придерживаться этой формы военной поддержки, при этом убрав из повестки вопрос о вступлении Украины в НАТО, сделать из Украины сильного нейтрала", - говорится в статье Фридмана.
Как считает Фридман, гарантии безопасности для Украины носят неоправданный риск для США, поскольку могут привести к прямому столкновению с РФ и ядерной войне. "Более надежное решение проблемы (безопасности Украины) состояло бы в том, чтобы сделать из Украины дикобраза, а не протекторат... Это был бы лучший способ свести на нет опасения Киева по поводу безопасности в отношении Москвы, а также опасения Москвы... в отношении НАТО", - утверждает американский журналист.
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".