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Зеленский выразил уверенность, что Украина будет в НАТО по окончании СВО - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/nato-1883766950.html
Зеленский выразил уверенность, что Украина будет в НАТО по окончании СВО
Зеленский выразил уверенность, что Украина будет в НАТО по окончании СВО - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский выразил уверенность, что Украина будет в НАТО по окончании СВО
Владимир Зеленский заявил в среду в своем аккаунте в Twitter, что совет Украина-НАТО является инструментом интеграции и его страна будет в Североатлантическом... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:33
2023-07-12T15:33
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду в своем аккаунте в Twitter, что совет Украина-НАТО является инструментом интеграции и его страна будет в Североатлантическом альянсе после окончания конфликта. "Важно сказать, что совет Украина-НАТО - это не инструмент просто участия, это инструмент интеграции. И он дает нам ощущение, что мы будем в составе альянса. Уверен, что после войны Украина будет в НАТО. Мы будем делать для этого все", - написал Зеленский. На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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украина, в мире, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский выразил уверенность, что Украина будет в НАТО по окончании СВО

Зеленский назвал совет с НАТО интеграционным и выразил уверенность во вступлении в альянс

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду в своем аккаунте в Twitter, что совет Украина-НАТО является инструментом интеграции и его страна будет в Североатлантическом альянсе после окончания конфликта.
"Важно сказать, что совет Украина-НАТО - это не инструмент просто участия, это инструмент интеграции. И он дает нам ощущение, что мы будем в составе альянса. Уверен, что после войны Украина будет в НАТО. Мы будем делать для этого все", - написал Зеленский.
На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой на Лукишской площади в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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