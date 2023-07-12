https://ria.ru/20230712/nato-1883766950.html

Зеленский выразил уверенность, что Украина будет в НАТО по окончании СВО

Зеленский выразил уверенность, что Украина будет в НАТО по окончании СВО - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский выразил уверенность, что Украина будет в НАТО по окончании СВО

Владимир Зеленский заявил в среду в своем аккаунте в Twitter, что совет Украина-НАТО является инструментом интеграции и его страна будет в Североатлантическом... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:33

2023-07-12T15:33

2023-07-12T15:33

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду в своем аккаунте в Twitter, что совет Украина-НАТО является инструментом интеграции и его страна будет в Североатлантическом альянсе после окончания конфликта. "Важно сказать, что совет Украина-НАТО - это не инструмент просто участия, это инструмент интеграции. И он дает нам ощущение, что мы будем в составе альянса. Уверен, что после войны Украина будет в НАТО. Мы будем делать для этого все", - написал Зеленский. На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр