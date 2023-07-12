Зеленский выразил уверенность, что Украина будет в НАТО по окончании СВО
Зеленский назвал совет с НАТО интеграционным и выразил уверенность во вступлении в альянс
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду в своем аккаунте в Twitter, что совет Украина-НАТО является инструментом интеграции и его страна будет в Североатлантическом альянсе после окончания конфликта.
"Важно сказать, что совет Украина-НАТО - это не инструмент просто участия, это инструмент интеграции. И он дает нам ощущение, что мы будем в составе альянса. Уверен, что после войны Украина будет в НАТО. Мы будем делать для этого все", - написал Зеленский.
На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.