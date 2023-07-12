https://ria.ru/20230712/nato-1883757512.html
Зеленский заявил, что понимает причины отсутствия приглашения Киева в НАТО
Зеленский заявил, что понимает причины отсутствия приглашения Киева в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский заявил, что понимает причины отсутствия приглашения Киева в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что власти Украины понимают, что страна не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:18
2023-07-12T15:18
2023-07-12T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что власти Украины понимают, что страна не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт. "Мы адекватные люди, мы понимаем, партнеры помогают нам оружием, и это момент выживания, это нам очень нужно… Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется при этом, точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Йенс Столтенберг
Зеленский заявил, что понимает причины отсутствия приглашения Киева в НАТО
Зеленский: власти Украины понимают, что страну не примут в НАТО до окончания конфликта