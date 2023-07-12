https://ria.ru/20230712/nato-1883717069.html

Генсек НАТО приветствовал идею о гарантиях безопасности Киеву

Генсек НАТО приветствовал идею о гарантиях безопасности Киеву - РИА Новости, 12.07.2023

Генсек НАТО приветствовал идею о гарантиях безопасности Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение ряда стран-членов предоставить "долгосрочную поддержку безопасности" Украины. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:31

2023-07-12T13:31

2023-07-12T14:31

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение ряда стран-членов предоставить "долгосрочную поддержку безопасности" Украины. Трансляция велась на сайте НАТО. В чем конкретно будут состоять эти гарантии безопасности, официально пока не объявлялось. "Мы должны гарантировать, что когда эта война закончится, мы будем иметь достаточные механизмы для безопасности Украины. Поэтому я приветствую, что многие союзники сегодня возьмут на себя обязательства предоставить долгосрочную поддержку безопасности Украины", - сказал генсек на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к реакции Москвы на предоставление Киеву Западом гарантий безопасности и не усугубит ли это угрозу конфликта с Россией, Столтенберг ответил, что главная угроза для НАТО - если Россия победит."Самый главный риск для НАТО – если президент (Владимир) Путин победит… Поэтому для союзников по НАТО важно поддерживать Украину, потому что победа президента Путина станет трагедией для Украины, но это будет опасно и для нас, это сделает нас более уязвимыми", - пояснил он.Ранее старший директор по Европе совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что страны G7 в среду объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины. По сообщения западных СМИ, декларация будет предусматривать расширение программ обучения украинских сил и военных учений, развитие промышленных мощностей, выделение военной техники и усиление обмена разведданными.Российская позиция по этому вопросу кардинально противоположная. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности "чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230712/garantii-1883714164.html

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883694802.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, вильнюс, россия, владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато