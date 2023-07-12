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МИД Румынии призвал использовать оборонпром НАТО для помощи Украине - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/nato-1883714369.html
МИД Румынии призвал использовать оборонпром НАТО для помощи Украине
МИД Румынии призвал использовать оборонпром НАТО для помощи Украине - РИА Новости, 12.07.2023
МИД Румынии призвал использовать оборонпром НАТО для помощи Украине
Страны НАТО должны сконцентрироваться на том, как на практике использовать оборонную промышленность для оказания поддержки Украине, заявила на саммите альянса в РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:23
2023-07-12T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
нато
ситуация в днр и лнр
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО должны сконцентрироваться на том, как на практике использовать оборонную промышленность для оказания поддержки Украине, заявила на саммите альянса в Вильнюсе глава МИД Румынии Луминица Одобеску. Ранее во вторник румынский министр обороны Анджел Тылвар подписал на полях саммита совместную декларацию о создании учебной коалиции, чтобы обучить украинских пилотов управлять самолетами-истребителями F-16. Румыния присоединилась группе союзных государств, состоящей из Бельгии, Канады, Дании, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Нидерландов, Швеции и Великобритании. "Я думаю, что фокус должен быть на том, как мы можем на практике использовать нашу оборонную промышленность, чтобы поддержать Украину. Я говорю о том, как мы действуем на уровне ЕС, потому что это командная работа, предполагающая серьезные финансовые ресурсы для фонда European Peace Facility. У нас есть много инициатив по поддержке Украины", - заявила Одобеску. В этом контексте она отметила, что создание учебной коалиции для пилотов F-16 - это одно из важнейших решений, которое поддержала Румыния. Министр отметила, что процесс запуска этой коалиции находится в самом начале, однако этот проект может принести много пользы. Министерство обороны Румынии 15 мая вывело из эксплуатации истребители МиГ-21 LanceR, заменив их на F-16. На саммите НАТО румынский президент Клаус Йоханнис предложил союзникам по альянсу построить у него в стране тренировочную базу для пилотов F-16. В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД России Сергей Лавров также говорил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230711/nato-1883522846.html
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
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в мире, украина, румыния, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Румынии призвал использовать оборонпром НАТО для помощи Украине

Глава МИД Румынии Одобеску призвала использовать оборонпром НАТО для помощи Украине

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО должны сконцентрироваться на том, как на практике использовать оборонную промышленность для оказания поддержки Украине, заявила на саммите альянса в Вильнюсе глава МИД Румынии Луминица Одобеску.
Ранее во вторник румынский министр обороны Анджел Тылвар подписал на полях саммита совместную декларацию о создании учебной коалиции, чтобы обучить украинских пилотов управлять самолетами-истребителями F-16. Румыния присоединилась группе союзных государств, состоящей из Бельгии, Канады, Дании, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Нидерландов, Швеции и Великобритании.
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"Я думаю, что фокус должен быть на том, как мы можем на практике использовать нашу оборонную промышленность, чтобы поддержать Украину. Я говорю о том, как мы действуем на уровне ЕС, потому что это командная работа, предполагающая серьезные финансовые ресурсы для фонда European Peace Facility. У нас есть много инициатив по поддержке Украины", - заявила Одобеску. В этом контексте она отметила, что создание учебной коалиции для пилотов F-16 - это одно из важнейших решений, которое поддержала Румыния. Министр отметила, что процесс запуска этой коалиции находится в самом начале, однако этот проект может принести много пользы.
Министерство обороны Румынии 15 мая вывело из эксплуатации истребители МиГ-21 LanceR, заменив их на F-16. На саммите НАТО румынский президент Клаус Йоханнис предложил союзникам по альянсу построить у него в стране тренировочную базу для пилотов F-16.
В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД России Сергей Лавров также говорил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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