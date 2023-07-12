МИД Румынии призвал использовать оборонпром НАТО для помощи Украине
Глава МИД Румынии Одобеску призвала использовать оборонпром НАТО для помощи Украине
© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО должны сконцентрироваться на том, как на практике использовать оборонную промышленность для оказания поддержки Украине, заявила на саммите альянса в Вильнюсе глава МИД Румынии Луминица Одобеску.
Ранее во вторник румынский министр обороны Анджел Тылвар подписал на полях саммита совместную декларацию о создании учебной коалиции, чтобы обучить украинских пилотов управлять самолетами-истребителями F-16. Румыния присоединилась группе союзных государств, состоящей из Бельгии, Канады, Дании, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Нидерландов, Швеции и Великобритании.
"Я думаю, что фокус должен быть на том, как мы можем на практике использовать нашу оборонную промышленность, чтобы поддержать Украину. Я говорю о том, как мы действуем на уровне ЕС, потому что это командная работа, предполагающая серьезные финансовые ресурсы для фонда European Peace Facility. У нас есть много инициатив по поддержке Украины", - заявила Одобеску. В этом контексте она отметила, что создание учебной коалиции для пилотов F-16 - это одно из важнейших решений, которое поддержала Румыния. Министр отметила, что процесс запуска этой коалиции находится в самом начале, однако этот проект может принести много пользы.
Министерство обороны Румынии 15 мая вывело из эксплуатации истребители МиГ-21 LanceR, заменив их на F-16. На саммите НАТО румынский президент Клаус Йоханнис предложил союзникам по альянсу построить у него в стране тренировочную базу для пилотов F-16.
В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД России Сергей Лавров также говорил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".