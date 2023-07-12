https://ria.ru/20230712/nato-1883714369.html

МИД Румынии призвал использовать оборонпром НАТО для помощи Украине

МИД Румынии призвал использовать оборонпром НАТО для помощи Украине - РИА Новости, 12.07.2023

МИД Румынии призвал использовать оборонпром НАТО для помощи Украине

Страны НАТО должны сконцентрироваться на том, как на практике использовать оборонную промышленность для оказания поддержки Украине, заявила на саммите альянса в РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:23

2023-07-12T13:23

2023-07-12T13:23

специальная военная операция на украине

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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Страны НАТО должны сконцентрироваться на том, как на практике использовать оборонную промышленность для оказания поддержки Украине, заявила на саммите альянса в Вильнюсе глава МИД Румынии Луминица Одобеску. Ранее во вторник румынский министр обороны Анджел Тылвар подписал на полях саммита совместную декларацию о создании учебной коалиции, чтобы обучить украинских пилотов управлять самолетами-истребителями F-16. Румыния присоединилась группе союзных государств, состоящей из Бельгии, Канады, Дании, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Нидерландов, Швеции и Великобритании. "Я думаю, что фокус должен быть на том, как мы можем на практике использовать нашу оборонную промышленность, чтобы поддержать Украину. Я говорю о том, как мы действуем на уровне ЕС, потому что это командная работа, предполагающая серьезные финансовые ресурсы для фонда European Peace Facility. У нас есть много инициатив по поддержке Украины", - заявила Одобеску. В этом контексте она отметила, что создание учебной коалиции для пилотов F-16 - это одно из важнейших решений, которое поддержала Румыния. Министр отметила, что процесс запуска этой коалиции находится в самом начале, однако этот проект может принести много пользы. Министерство обороны Румынии 15 мая вывело из эксплуатации истребители МиГ-21 LanceR, заменив их на F-16. На саммите НАТО румынский президент Клаус Йоханнис предложил союзникам по альянсу построить у него в стране тренировочную базу для пилотов F-16. В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД России Сергей Лавров также говорил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230711/nato-1883522846.html

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, румыния, нато, ситуация в днр и лнр